費半重挫5.86%！台積電穩住、台達電奮起 台股開低翻紅激戰45,900點
受費半重挫5.86%、晶片與記憶體股賣壓沉重影響，台股15日開盤下跌15.25點、報45,847.27點，隨後在台積電（2330）攜手台達電（2308）走高帶動下，指數一度翻紅、上漲近84點；惟南亞（1303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、聯電（2303）、健策（3653）等電子要角走弱，跌點一度擴大至逾130點，多空於45,800至45,900點間震盪拉鋸。盤面上，友達（2409）、聯電、頎邦（6147）交投熱絡。
美股四大指數昨夜全面收黑，費半重挫5.86%，AI資本支出降溫疑慮引爆晶片、記憶體股賣壓，加上油價及美債殖利率走高，市場風險偏好降溫；台股ADR全面走弱，台積電ADR跌3.52%、日月光ADR重挫6.06%、聯電跌3.27%；台指期盤後下跌221點、收45,556點。
盤面上，五大權值股開盤走勢分歧，台積電開高25元、報2,405元，聯發科開低報4,505元，台達電開低報1,590元後翻紅，鴻海（2317）開低報247.5元，日月光投控開低報601元。
類股方面，通信網路、生醫、電子零組件等逆漲抗跌，塑化、油電燃氣、玻陶、綠能環保等相對疲弱。
回顧台股14日表現，集中市場指數下跌322.33點、收45862.52點，成交值收斂至6,317.67億元。三大法人賣超483.61億元，其中，外資賣超369.64億元，自營商賣超（合計）150.93億元，投信買超36.96億元。
法人指出，台股量縮震盪收黑，成交量再創近5個月新低，KD、RSI下滑、MACD翻綠，5、10日均線也轉弱，技術面進入弱勢整理；加上美伊衝突推升油價、美債殖利率攀升及AI軍備競賽降溫，市場風險偏好承壓，本周國際央行會議更增添政策不確定性。操作宜保持資金彈性、低接不追高，選股聚焦流動性佳的中大型AI權值股，並留意金融、航運等防禦型族群。
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