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費半重挫5.86%！台積電穩住、台達電奮起 台股開低翻紅激戰45,900點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股15日開盤下跌15.25點、報45,847.27點。聯合報系資料照
台股15日開盤下跌15.25點、報45,847.27點。聯合報系資料照

受費半重挫5.86%、晶片與記憶體股賣壓沉重影響，台股15日開盤下跌15.25點、報45,847.27點，隨後在台積電（2330）攜手台達電（2308）走高帶動下，指數一度翻紅、上漲近84點；惟南亞（1303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、聯電（2303）、健策（3653）等電子要角走弱，跌點一度擴大至逾130點，多空於45,800至45,900點間震盪拉鋸。盤面上，友達（2409）、聯電、頎邦（6147）交投熱絡。

美股四大指數昨夜全面收黑，費半重挫5.86%，AI資本支出降溫疑慮引爆晶片、記憶體股賣壓，加上油價及美債殖利率走高，市場風險偏好降溫；台股ADR全面走弱，台積電ADR跌3.52%、日月光ADR重挫6.06%、聯電跌3.27%；台指期盤後下跌221點、收45,556點。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧，台積電開高25元、報2,405元，聯發科開低報4,505元，台達電開低報1,590元後翻紅，鴻海（2317）開低報247.5元，日月光投控開低報601元。

類股方面，通信網路、生醫、電子零組件等逆漲抗跌，塑化、油電燃氣、玻陶、綠能環保等相對疲弱。

回顧台股14日表現，集中市場指數下跌322.33點、收45862.52點，成交值收斂至6,317.67億元。三大法人賣超483.61億元，其中，外資賣超369.64億元，自營商賣超（合計）150.93億元，投信買超36.96億元。

法人指出，台股量縮震盪收黑，成交量再創近5個月新低，KD、RSI下滑、MACD翻綠，5、10日均線也轉弱，技術面進入弱勢整理；加上美伊衝突推升油價、美債殖利率攀升及AI軍備競賽降溫，市場風險偏好承壓，本周國際央行會議更增添政策不確定性。操作宜保持資金彈性、低接不追高，選股聚焦流動性佳的中大型AI權值股，並留意金融、航運等防禦型族群。

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興櫃股王漢測抽中現賺200萬！專家揭「測試耗材四雄」衝擊萬金股關鍵

興櫃股王9月10日起辦理公開申購，就以每股2,250元，創台股史上最高承銷價紀錄。 但以申購當天收盤價5235元估算，中一張現賺超過200萬元，報酬率破百，連中信金控、台灣人壽都公告要參與競拍，網路上甚至出現「借錢也要抽」的留言。 但很多人對漢測的了解，也就停在現抽現賺而已了，但漢測做什麼生意？為什麼市場願意給漢測這麼高的價位？漢測並不是做晶片的，而是提供晶片測試環節的機台與耗材。

外資賣亞股 台韓失血

在美國聯準會（Fed）開會前，市場轉趨觀望，外資對新興亞股賣多買少，賣超主要集中在台股及韓股。外資近一周對南韓賣超力道最為強勁，淨流出24.2億美元最多。台灣當周淨流出9.3億美元，為失血第二多市場。當周買超的市場則有印度和泰國。

台股高檔震盪 高盛喊買四產業

台股在高檔震盪，除各項外在變因干擾買氣外，高盛證券認為主要可能與獲利增速放緩有關，但整體獲利上修趨勢仍將持續，建議買進四大產業，包括工業、科技硬體、保險、銀行。

基於三大理由 法人：台股再大跌空間有限

聯準會9月升息機率大增、AI 三巨頭齊倡放緩投資、伊朗和波斯灣國家針對荷莫茲海峽的會談恐延期，國際熱錢持續賣超台股369億元，衝擊大盤昨（14）日開低收低，開盤即跳空下跌174點，終場大跌322點收45,862點，跌破46K大關。法人認為，台股基於三大理由，未來再大跌空間有限，下半周蓄勢醞釀反彈行情。

就市論勢／營運能見度高股 優選

油價大幅上揚，美國通膨再度升溫，使升息機率大幅躍升。在台灣方面，AI需求熱，持續推升外銷訂單成長，經濟部發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。下半年AI供應鏈訂單展望佳，進入歐美年終耶誕節消費旺季，今年全年外銷訂單金額有望突破1兆美元。

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