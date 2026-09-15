費半重挫5.86%！台積電穩住、台達電奮起 台股開低翻紅激戰45,900點

興櫃股王9月10日起辦理公開申購，就以每股2,250元，創台股史上最高承銷價紀錄。 但以申購當天收盤價5235元估算，中一張現賺超過200萬元，報酬率破百，連中信金控、台灣人壽都公告要參與競拍，網路上甚至出現「借錢也要抽」的留言。 但很多人對漢測的了解，也就停在現抽現賺而已了，但漢測做什麼生意？為什麼市場願意給漢測這麼高的價位？漢測並不是做晶片的，而是提供晶片測試環節的機台與耗材。

2026-09-15 08:28