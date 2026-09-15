興櫃股王漢測抽中現賺200萬！專家揭「測試耗材四雄」衝擊萬金股關鍵

興櫃股王9月10日起辦理公開申購，就以每股2,250元，創台股史上最高承銷價紀錄。

但以申購當天收盤價5235元估算，中一張現賺超過200萬元，報酬率破百，連中信金控、台灣人壽都公告要參與競拍，網路上甚至出現「借錢也要抽」的留言。

但很多人對漢測的了解，也就停在現抽現賺而已了，但漢測做什麼生意？為什麼市場願意給漢測這麼高的價位？漢測並不是做晶片的，而是提供晶片測試環節的機台與耗材。

晶圓廠從做出晶片到出貨給客戶，除了要先用探針卡接觸接點、送出訊號量測回應，判斷這顆晶片能不能用。旺矽、精測、漢測就是做這種針的公司。

封裝完成後，晶片還要再做一次全面健檢，確認封裝過程沒有把晶片弄壞。這一關要把晶片放進測試座裡，接通測試機台的電路，才能量測數據，穎崴主要在這個環節。

比起終端AI 賣鏟子給封測代工廠也是門好生意

隨著AI晶片設計更複雜，探針、測試座就要更精密，測試時間也拉得越長，代表每測一顆晶片，這些耗材公司賺到的錢也跟著變多。

這就是為什麼「AI越熱，測試耗材越值錢」的邏輯會成立。因此，不管AI晶片和大語言模型如何迭代，都一定要走過測試這關。

而對測試設備商來說，比起輝達、Google，封裝測試代工的三大廠：日月光、京元電、力成，這些封測代工廠的資本支出動向，是測試耗材商訂單能見度的間接觀察指標

而這三家封測代工廠今年提到資本支出規模，根據2026年9月為止最新法說會進度，日月光、京元電子分別二度調升近新台幣2,700億與500億，力成也上修資本支出至500億（主要佈局先進封裝）。

三家合計上看新台幣3,700億元，且連續三年改寫歷史新高，至少可解讀為整條從代工廠到上游的測試設備、探針卡、測試座供應商，都同時處在資本支出加碼的擴產週期。

也因此，不只是漢測，做半導體測試耗材與介面的公司，穎崴、旺矽、精測，這一兩年幾乎全部衝上千金股，甚至萬金股。

穎崴（6515）：一度站上萬金股，景氣循環活教材

穎崴2001年成立於高雄，主力產品是同軸測試座（Coaxial Socket），2026年前4個月產品組合中占比46%，其餘為探針卡（27%）、PoP與塑膠測試座（15%）、接觸元件（7%）與老化測試座（2%）。

北美客戶占營收81%，前十大客戶就占了90%，先進製程貢獻營收比重高達89%，代表穎崴幾乎完全綁定在少數幾家先進AI晶片客戶身上。

以近五年三率能看出景氣循環：2021至2022年營益率一路衝上30%高峰，2023年因半導體庫存調整急轉直下，2023Q4營益率探底至11.09%，是近五年最低點。

之後隨AI需求回溫，2025Q1營益率彈回31.67%的新高，但2025Q2、2026Q2因新產能爬坡與產品組合調整，毛利率回落至38-49%區間震盪。

2026年8月營收達17.06億元，創歷史新高，年增率高達233%，累計前8月營收98.1億元，年增97.9%，成長曲線明顯從「持平」轉向「加速」。

2025全年EPS為46.93元，年增約36%，2026上半年EPS為38.24元。

穎崴的資源配置聚焦提升自製探針產能，並導入矽光子CPO測試方案與液冷測試座，卡位下一代AI晶片的高功耗、高頻寬測試需求。

旺矽（6223）：最穩的三率 才撐得起最高的本益比

旺矽1995年就切入探針卡領域，2025年出貨結構中探針卡占73.8%、設備占24.6%，2024年在自製IC探針卡供應商排名全球第4，在前五大非記憶體探針卡供應商中穩居全球第三。

客戶集中在AI、HPC領域的全球領導廠商。公司也提到全球探針卡市場規模2025年約27億美元，2024至2029年複合成長率8.9%，其中非記憶體應用占比達67%，是旺矽長期成長動能的核心來源。

旺矽近五年毛利率從2021Q1的41.28%一路墊高到2026Q1的59.45%，即使2022至2023年半導體景氣下行期間，營益率也僅回落到14-19%區間，沒有出現顯著虧損或轉負，2026Q2營益率已達34.43%，創近五年新高。

年度財報同樣呈現持續成長：營收從2021年65.09億元成長到2024年101.71億元，EPS從7.44元成長到24.42元，股東權益報酬率（ROE）從2021年的11.89%攀升到2024年的27.21%。

月營收方面，2026年8月營收達20.48億元，年增近70%，累計前8月營收130.2億元，年增54.78%，成長軌跡比穎崴、精測都更早啟動、更為線性。

但本益比也達到120倍，是同樣AI測試設備題材中最高的。

精測（6510）：V型反轉衝新高時 勿忘循環谷底

精測主力產品是晶圓測試卡，2026年上半年累計占比達73%，其餘為IC測試板（16%）與技術服務等（11%）。

近年HPC相關應用占營收比重快速攀升，2026年上半年累計占比達51.2%，明顯超越AP（應用處理器，21.1%），客戶結構正快速向AI／HPC傾斜。

但精測三率波動也比旺矽與穎崴還大，2023年景氣低谷時，營益率一度轉負，毛利率也跌破46%，是三家公司中唯一出現單季虧損邊緣的紀錄。

但2024年之後反轉力道也最猛，2026Q2營益率已衝上34.75%、毛利率57.52%，雙雙創歷史新高，單季EPS達15.02元。

月營收也是在2026年才開始爆發，8月營收達6.38億元，年增54.27%，累計前8月營收42.5億元，年增33.14%

漢測（7856）：兩年營益率翻十倍 成長最猛的新面孔

焦點回到今年將掛牌的漢測，這是漢民集團旗下的半導體晶圓測試解決方案大廠。

漢民創立於1977年，原本就以代理國際裝置品牌與系統整合起家，再轉入半導體前段高階裝置的自主研發與製造。

雖然至今未公開上市，但旗下孕育及轉投資多家重要企業，除了漢測，還有漢磊（3707）、嘉晶（3016）與禾榮科（7799）等。

漢測資本額約2.72億元，是四家中規模最小的一家，本業涵蓋探針卡設計製造與清潔材料、測試設備工程服務、半導體設備與客製化產品三大塊。

漢測公開了年度而非逐季三率：2024年毛利率36.23%、營業利益率僅3.35%，獲利相當微薄。

2025年毛利率拉升到42.10%、營業利益率12.23%。

2026年上半年毛利率跳升到54.88%、營業利益率達33.59%，兩年內營業利益率翻了10倍，漲幅是四家中最劇烈的。

但漢測提到對單一「A公司」的銷貨占比，2024年35.77%、2025年48.44%、2026年第一季32.29%，代表漢測的客戶集中度是四家中最極端的一家，不是「前十大占九成」，而是單一客戶就逼近營收的一半。

同樣的成長題材 體質還是有差

2022年AI崛起後，這群測試耗材與設備商普遍三率回升，且毛利率都從2021-2024年的40%，推升到2026年的54-59%區間，代表AI晶片的高複雜度、高單價，讓測試耗材的議價能力全面提升，不只是單一公司的個案

但撇除同樣的成長題材，每間公司也各有體質上的差異。

即使前一次循環週期底部大約在2023年，但依照營益率排序分別為旺矽（16.07%）、穎崴（11.09%），精測則一度轉負。漢測雖然沒有揭露到季度數據，但2024全年營業利益率僅3.35%。

再對照月營收轉折時間，旺矽的成長曲線最早啟動、最線性；穎崴與精測則呈現「2025年蓄積、2026年爆發」的模式。

漢測因公開資料起點較晚，看到的是2026年下半年月增率動輒破百的爆發式數字，四家公司的「加速點」並非同步發生，追高之前要先確認自己看的是哪一段故事。

這些公司的訂單能見度，注定脫離不了半導體循環週期。

但同時這些公司共同的弱點，則是客戶集中度，集中度越高，代表這家公司的命運越綁定在少數客戶的下單決策上，一旦客戶轉單或砍單，衝擊會直接作用在營收上。

千金股一字排開 散戶能靠ETF參與題材嗎？

同樣的AI測試設備題材，穎崴、旺矽、精測股價一字排開，各個都是千金股，漢測掛牌後股價也直接站上四千元大關，資金門檻就是這麼高，投資人很自然會想到以透過ETF間接持有，來參與行情。

但翻開這三檔股票的ETF持股清單，會看到一個有趣的現象：被動式ETF幾乎缺席。像元大台灣50、富邦科技這類跟著指數規則自動配置的被動型基金，在清單裡排名都偏後、持股金額也小。

真正重壓在這個題材上的是主動式ETF。

也就是說，如果你以為「買一檔大盤型ETF，能參與到題材」，實際上這波行情，是主動基金經理人主動選出來的結果。

這個差異背後的邏輯不難理解。被動型ETF的成分股權重通常會看市值、流通量，但這幾檔公司雖然股價高，但股本普遍偏小，换算下來總市值在大盤裡占比其實有限，自然很難擠進被動指數的高權重名單。

主動式基金則不受這個限制，看好哪個題材，就可以直接加碼重壓。

最明顯的例子是00981A，這檔基金在穎崴、旺矽、精測持有股數全部排進前段班，尤其在旺矽單押金額高達143億元。

這已經不是「順手納入幾張分散風險」的操作，而是集中度相當高的主動選股策略。

代表至少有一組基金經理人，是把「AI測試耗材」當成一個明確的產業趨勢在下注，而不是被動跟著指數買進。

而這幾檔股票目前的本益比，也能跟前面體質分析的結論對上：旺矽本益比120倍、穎崴112倍、精測82倍。

經營體質三率最穩健、2023年景氣谷底跌得最淺的旺矽，市場確實願意給它最高的估值溢價；波動最劇烈、2023年一度營益率轉負的精測，本益比明顯偏低。

市場並不是無差別地把「AI測試耗材」這個題材齊頭式地炒高，估值的高低還是與跟各家公司過去週期表現的穩定度有關。

但這一切好看的數字，都是建立在半導體產業目前正處於資本支出擴張期這個大前提。

三率穩健也好，主動基金重壓也好，本益比溢價也好，本質上都是順風的觀察結果。

風向一旦轉變，這幾家公司誰的體質禁得起收斂期的考驗，那才是真正分辨這群千金股誰在裸泳的時刻。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：抽中現賺 200 萬，借錢也要抽的漢測是什麼生意？賣鏟子給 AI，同業全都是