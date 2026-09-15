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台股高檔震盪 高盛喊買四產業

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股在高檔震盪，除各項外在變因干擾買氣外，高盛證券認為主要可能與獲利增速放緩有關，但整體獲利上修趨勢仍將持續，建議買進四大產業，包括工業、科技硬體、保險、銀行。

台廠中，建議買進16檔個股，其中電子股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台光電（2383）、健策（3653）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、大立光（3008）、信驊（5274）、緯創（3231）、致茂（2360）、旺矽（6223）、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368），及唯一一檔金融股中信金（2891）等。

台股近期受到中東局勢再趨緊張，引發國際原油價格飆升，布蘭特、西德州原油近期紛紛突破每桶100美元大關，使通膨數據居高不下，衝擊近期股市表現，台股也難逃池魚之殃，集中市場加權指數9月來下跌265點，市場資金在盤面急尋新停泊處。

高盛證券在最新釋出的「亞太策略」報告指出，8月市場共識獲利預測持續成長，但增速放緩，月增0.7%、三個月期成長7.3%。根據獲利修訂領先指標（ERLI）模型顯示，製造業數據走弱，未來獲利上調幅度將繼續放緩。

高盛亞太股票策略主管慕天輝（Timothy Moe）指出，以台灣數據來看，8月標普全球台灣製造業PMI數據微幅下滑至54.7（中經院數據則為62.5），但在新訂單支撐下，仍持續穩健擴張態勢。

儘管7月科技業工業生產表現強勁，但製造業PMI放緩，獲利上調步調預計將減慢。這或許是近期台股賣壓沈重，造成指數回檔修正的真正關鍵原因。

慕天輝說，由高盛股票分析師在其各自行業中所選出完整「買進」評級股票，對照行業別來看，目前看多的四大產業分別為工業、科技硬體、保險、銀行；與台灣有關的則有台積電等16檔個股。

高盛 緯穎 旺矽

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