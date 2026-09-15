基於三大理由 法人：台股再大跌空間有限

聯準會9月升息機率大增、AI 三巨頭齊倡放緩投資、伊朗和波斯灣國家針對荷莫茲海峽的會談恐延期，國際熱錢持續賣超台股369億元，衝擊大盤昨（14）日開低收低，開盤即跳空下跌174點，終場大跌322點收45,862點，跌破46K大關。法人認為，台股基於三大理由，未來再大跌空間有限，下半周蓄勢醞釀反彈行情。

三大理由之一，季線45,210點低檔有守，預期行情回測季線後就有機會止跌轉彈；理由二、昨日下影線長達464點，顯示逢低買盤動能強勁；理由三，昨日成交量僅6,653億元，顯示殺盤力道已屆衰竭階段。

AI三巨頭同喊放緩AI發展，讓台積電（2330）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、緯創（3231）等AI概念股昨日在台股同步收黑，僅鴻海（2317）尾盤收紅。但市場認為，AI模型開發腳步放慢不等於放慢AI基礎建設發展，主因AI模型效能及回饋本就還有相當大提升空間，但美國雲端服務大廠（CSP）已經投入大量資源進入AI算力建置，現階段AI基礎建設投資應不會有任何放緩跡象。