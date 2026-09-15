外資賣亞股 台韓失血

在美國聯準會（Fed）開會前，市場轉趨觀望，外資對新興亞股賣多買少，賣超主要集中在台股及韓股。外資近一周對南韓賣超力道最為強勁，淨流出24.2億美元最多。台灣當周淨流出9.3億美元，為失血第二多市場。當周買超的市場則有印度和泰國。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額累積到17.4億美元，賣超則以對南韓賣超1,134億美元最多，其次是賣超台股374.7億美元、印度的249.3億美元；主要新興亞股以韓、台漲最多，再來是泰國漲26.3%，但印尼跌24.4%最弱。觀察台股失守47,000點、46,000點關卡，累計今年以來漲幅仍有58.3%，緊追韓股的58.6%，Fed政策確定後，資金有望重新歸隊。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股處於「弱宏觀經濟，強產業獲利」的格局，股市成交動能不足，至第4季仍可能維持區間震盪。以台股17至18倍的預期本益比推估，大盤指數推估較可能落在43,000~49,000點區間。杜欣霈指出，好消息是，第2季整體台股企業獲利持續繳出亮眼成績，尤其上市公司單季獲利年增率約達110%，稅後純益高達1.8兆元，創歷史新高，反映AI需求強度超出預期。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期全球AI晶片龍頭企業財報與展望顯示，資料中心、雲端運算及企業AI應用需求仍穩健成長，整體AI基礎建設投資並未出現放緩跡象。市場關注焦點也正從AI軟體應用，逐步延伸至晶圓代工、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、高速傳輸及光通訊等硬體供應鏈領域。

印度上周獲外資買超0.8億美元。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度政府捍衛盧比匯價政策奏效，加上經濟表現持穩、企業獲利表現突出，第3季以來，外資淨流入40.3億美元，居新興亞股之首。整體來說，看好汽機車等消費族群、鋼鐵股、金融股，跌深的科技股、醫藥股等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近日S&P信評宣布維持越南主權信用評等BB+，展望維持「穩定」。信評維持穩定，代表國際機構肯定越南整體經濟治理能力、財政紀律及外部償債能力，可望進一步吸引更多海外資金投入越南市場，形成長線的正向循環。