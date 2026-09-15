就市論勢／營運能見度高股 優選

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

油價大幅上揚，美國通膨再度升溫，使升息機率大幅躍升。在台灣方面，AI需求熱，持續推升外銷訂單成長，經濟部發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。下半年AI供應鏈訂單展望佳，進入歐美年終耶誕節消費旺季，今年全年外銷訂單金額有望突破1兆美元。

投資建議

近期受到國際經濟與戰爭因素拖累，短線台股面臨震盪加劇，市場表現仍以基本面檢驗，表現佳者持續維持多頭格局。整體來看，受惠AI產業發展、國際雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，使國內相關企業獲利基本面有所支撐，下半年多頭結構不變。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。台股投資策略從追高成長轉向風險控管與分批布局。可依技術面關鍵位置，如月線、季線，分段布局，投資部位考量流動性佳並保留現金以應對可能的進一步波動，適時停利停損。

伺服器 外銷訂單 耶誕節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球市場觀測站／科技股Q4有望重返主流

外資流向轉趨觀望！法人曝後市「這些族群」有撐

就市論勢／PCB 、先進封裝 能見度佳

一周盤前股市解析／晶圓代工、光通訊 伺機買

相關新聞

群創小金雞睿生攻印度 營運喊衝

群創光電小金雞睿生光電（6861）布局印度市場有成，2026年印度市場全年出貨量預估年增1.6倍，因下半年印度標案放量，INCX代工廠放量同步到位，業績成長，也帶動昨（14）日股價強勁。

中美晶、嘉晶 四檔威風

台股昨（14）日一度下探至45,398點，隨後展開反彈，指數一度重返46,000點上，不過終場仍下跌322點，收在45,862點。發行券商指出，看好矽晶圓相關股族群後市表現的投資人可以留意低基期的中美晶（5483）、嘉晶相關權證的布局機會。

反向ETF 挑價內外15%

台股近期維持高檔震盪，市場多空拉鋸加劇，提高投資人操作難度。在盤勢波動放大的環境下，反向ETF交易熱度升溫，國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣50反1相關權證也受資金關注。

全民權證／南亞 押價內外20%

南亞（1303）營運重心持續放在電子材料高階產品的開發及認證，8月營收電子材料比重達59.8%，為營運成長重要動能。

全民權證／富邦金 選逾150天

富邦金（2881）昨（14）日股價不畏台股修正，在市場多頭買盤大舉簇擁下逆勢震盪收高，終場漲5.5元、收154元，創歷史新高，表現相當亮麗搶眼。

全民權證／頎邦 兩檔前景亮

頎邦（6147）8月合併營收26.2億元，較7月成長3.8%，較去年同期成長43.6%；累計今年前八月營收為175.3億元，較去年同期成長23.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。