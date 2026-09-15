就市論勢／營運能見度高股 優選

盤勢分析

油價大幅上揚，美國通膨再度升溫，使升息機率大幅躍升。在台灣方面，AI需求熱，持續推升外銷訂單成長，經濟部發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，伺服器及散熱模組訂單拉貨超乎預期，成為主要動能。下半年AI供應鏈訂單展望佳，進入歐美年終耶誕節消費旺季，今年全年外銷訂單金額有望突破1兆美元。

投資建議

近期受到國際經濟與戰爭因素拖累，短線台股面臨震盪加劇，市場表現仍以基本面檢驗，表現佳者持續維持多頭格局。整體來看，受惠AI產業發展、國際雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，使國內相關企業獲利基本面有所支撐，下半年多頭結構不變。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。台股投資策略從追高成長轉向風險控管與分批布局。可依技術面關鍵位置，如月線、季線，分段布局，投資部位考量流動性佳並保留現金以應對可能的進一步波動，適時停利停損。