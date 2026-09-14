成交值前十名現兩極！大立光苦吞跌停 「這檔」ASIC股帶量飆天價

台股14日受美國通膨壓力升高、AI巨頭放慢前沿模型開發等因素衝擊，盤中一度重挫786.42點、最低下探45,398.43點，終場跌點收斂至322.33點、收45,862.52點，仍失守月線，成交值也大降至6,309億元。三大法人合計賣超497.03億元。成交值前十名個股呈現強弱兩極，其中，大立光（3008）苦吞跌停，創意（3443）卻帶量改寫天價，聯電（2303）、金居（8358）也同步走強。

觀察成交值排行，台積電（2330）仍以433.66億元居冠，股價下跌1.24%至2,380元，失守季線；聯發科（2454）成交值256.6億元居次，股價小跌0.55%至4,560元。記憶體股則成為主要弱勢族群，南亞科（2408）成交值220.12億元、下跌4.06%，華邦電（2344）成交值192.47億元、重挫6.71%，兩檔均收在當日相對低點。

相較之下，聯電成交值183.05億元、成交量13.09萬張，股價逆勢上漲1.42%至142.5元；金居也放量大漲6.8%收518元，盤中最高觸及530元，成交量達3.33萬張，成交值169.4億元，量價同步走強。

最受矚目的則是創意，盤中最高衝上6,575元、收6,400元，雙雙改寫天價，單日大漲4.58%，成交量同步放大至2,511張，成交值158.42億元，躍居成交值第7名，在大盤重挫之際展現強勁走勢。

另一端的大立光則苦吞跌停，收5,995元、下跌9.98%，成交值達138.19億元、排名第8，成交量2,266張，成為今日成交值前十名中最弱勢的高價指標股。

從成交量排行來看，友達（2409）仍以31.07萬張穩居人氣王，但股價下跌4.97%至28.7元，外資連兩日賣超，今日再調節88,041張，持續居外資賣超個股之首。值得注意的是，成交量前十名中有7檔ETF，其中元大台灣50反1（00632R）、群益台灣精選高息（00919）分別收高0.61%、1.26%，在大盤重挫之際相對抗跌，反映部分資金轉向具防禦性的ETF。