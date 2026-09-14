外資流向轉趨觀望！法人曝後市「這些族群」有撐

上周國際金融市場遭遇國際油價上漲、美伊衝突再度升溫，以及美國通膨數據預期上升導致市場對本周聯準會利率會議即將登場等不確定因素，外資動向轉趨觀望，大多轉向賣超且亞股也普遍收跌。

根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，除泰國及印度呈現小幅淨買超外，亞股普遍遭遇外資提款，其中南韓連續4周遭賣超，上周賣超24.2億美元，累計今年以來賣超未見止血，金額超過1,100億美元；台股上周賣超9.3億美元，今年以來累積賣超也達374.7億美元次之，今年以來亞股中僅對泰國維持約17億美元淨買超。

玉山投信表示，亞太股市為新興市場中基本面條件最具能見度區域，短期震盪波動放大，中長期存在配置的條件和需求，尤其是北亞的台韓，台股受惠AI領域貢獻高且層面廣，獲利增長持續支持股價；南韓獲利成長持續遞增，但資金短期波動較大，待市場不確定因素逐步消弭後資金可望回籠。

上周五不敵油價上漲衝擊，台股回吐漲幅。玉山台灣市值動能50ETF經理人蔡長琛表示，台股盤勢受到美債殖利率走升、美國CPI上揚、Fed偏鷹及國際地緣政治衝突而轉趨震盪，但市場承接力道仍在。

從基本面來看，台灣8月出口數據再創歷史新高，出口金額達824億美元、年增41%，不僅刷新單月紀錄，並達成連續34個月正成長，追平歷史最長紀錄，主要反映AI供應鏈分工擴張、出口衍生原物料需求增加，以及原油、記憶體等價格上漲，1至8月累計進口年增40%，說明內需拉貨及產能擴張亦相當積極，而9至11月將進入消費性電子備貨旺季，出口金額有望較上半年進一步走高，助攻第3、4季出口持續挑戰歷史紀錄，整體成長動能一路延續至年底。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股處於「弱宏觀經濟，強產業獲利」的格局，股市成交動能不足，至第4季仍維持區間震盪的看法；以台股17至18倍的預期本益比推估，大盤指數推估落在43,000~49,000區間可能性較大。

但好消息是，第2季整體台股企業獲利持續繳出亮眼成績，尤其上市公司單季盈餘年增率約達110%，稅後純益高達1.8兆元，創下歷史新高，反映AI需求強度超出預期。

市場短線追價力道偏保守，在選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件(電源/散熱/滑軌/PCB)、半導體建廠供應鏈/先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價有回落至合理水準的個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。