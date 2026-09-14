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台股大跌無所懼！外資狂推「這兩檔」 股價逆勢衝高
台股14日表現弱勢，跌破46K大關，盤面個股跌多漲少。其中順德（2351）、強茂（2481）由於受惠外資按讚力挺，股價逆勢走強，順德亮燈漲停，強茂大漲9元、收159元，表現相當亮眼突出。
外資野村證券指出，根據最新的供應鏈調查，全球整合元件廠（IDM）客戶需求持續強勁，預計順德2027年來自AI相關領域的功率導線架營收將年增達134%，占總營收比例由2026年的8%大幅提升至15%。
隨著多個終端市場供需緊綁，野村預計順德在上半年兩波調漲後，下半年價格還將進一步走升，帶動毛利率上行。野村上調順德今明年每股稅後純益（EPS）各8%與17%，因此建議「買進」、目標價大幅上修至327元水準。
強茂方面，野村指出，下半年特定功率分離式元件如功率／小訊號MOSFET、二極體等供應持續緊張，多款MOSFET和二極體交期延長且價格走揚。由於IDM／晶圓廠短期擴產有限，預計緊缺將維持至2026下半年至2027上半年。
隨供需吃緊，AI及車用銷售比重增加、各產線產能利用率提升、及第4季預計進行第三輪漲價，野村上調強茂今明年二年EPS各3%、10%，建議「買進」，目標價由195元升至214元，升幅9.7%。
由於順德、強茂均獲野村調升目標價，且目標價遠高於現貨價，因此激勵股價紛紛逆勢上漲，其中順德更是創下歷史新高紀錄。以14日收盤價計算，順德未來股價潛在漲幅高達27.2%、強茂更達34.6%。
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