快訊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌無所懼！外資狂推「這兩檔」 股價逆勢衝高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股14日表現弱勢，跌破46K大關，盤面個股跌多漲少。記者曾吉松／攝影
台股14日表現弱勢，跌破46K大關，盤面個股跌多漲少。記者曾吉松／攝影

台股14日表現弱勢，跌破46K大關，盤面個股跌多漲少。其中順德（2351）、強茂（2481）由於受惠外資按讚力挺，股價逆勢走強，順德亮燈漲停，強茂大漲9元、收159元，表現相當亮眼突出。

外資野村證券指出，根據最新的供應鏈調查，全球整合元件廠（IDM）客戶需求持續強勁，預計順德2027年來自AI相關領域的功率導線架營收將年增達134%，占總營收比例由2026年的8%大幅提升至15%。

隨著多個終端市場供需緊綁，野村預計順德在上半年兩波調漲後，下半年價格還將進一步走升，帶動毛利率上行。野村上調順德今明年每股稅後純益（EPS）各8%與17%，因此建議「買進」、目標價大幅上修至327元水準。

強茂方面，野村指出，下半年特定功率分離式元件如功率／小訊號MOSFET、二極體等供應持續緊張，多款MOSFET和二極體交期延長且價格走揚。由於IDM／晶圓廠短期擴產有限，預計緊缺將維持至2026下半年至2027上半年。

隨供需吃緊，AI及車用銷售比重增加、各產線產能利用率提升、及第4季預計進行第三輪漲價，野村上調強茂今明年二年EPS各3%、10%，建議「買進」，目標價由195元升至214元，升幅9.7%。

由於順德、強茂均獲野村調升目標價，且目標價遠高於現貨價，因此激勵股價紛紛逆勢上漲，其中順德更是創下歷史新高紀錄。以14日收盤價計算，順德未來股價潛在漲幅高達27.2%、強茂更達34.6%。

外資 台股 強茂 個股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股ETF高息型討喜 本周00919、00918等25檔除息

外資相繼降評 大立光重挫跌停股價還在溜滑梯

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

基金操盤手／AI 長期看旺 緊盯新機會

相關新聞

台股大跌無所懼！外資狂推「這兩檔」 股價逆勢衝高

台股14日表現弱勢，跌破46K大關，盤面個股跌多漲少。其中順德（2351）、強茂（2481）由於受惠外資按讚力挺，股價逆勢走強，順德亮燈漲停，強茂大漲9元、收159元，表現相當亮眼突出。

三大法人連三賣再砍497億元！台股續挫322點 量能急凍至6,309億元

受美國通膨壓力升高、AI巨頭放慢前沿模型開發等因素衝擊，台股14日開低後賣壓急遽擴大，盤中一度重挫786.42點、摜破46,000點及月線，最低下探45,398.43點；隨後金融股買盤轉強，加上創意（3443）、聯電（2303）、貿聯-KY（3665）等部分電子要角逆漲抗空，帶動大盤跌幅收斂，終場集中市場指數下跌322.33點、收45,862.52點，跌破月線，跌幅0.69%，成交值大降至6,309億元；集中市場與櫃買市場合計上漲696家、下跌1,167家。三大法人連續第三個交易日賣超，再調節497.03億元。

台積電下挫30元拉低台股322點跌破月線 富邦金領軍金融股逆勢抗跌

台股14日收盤下跌322.33點，跌幅0.7%，終場以45,862.52點作收，跌破月線，成交量萎縮至6,309億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌30元，跌幅1.24%。

大廠瘋搶AI「算力高速公路」！高盛喊「買」這二家台系企業

近來亞洲區各項科技大展接連登場，高盛率團積極參訪，並得出「光通訊產業十大要點」結論。台廠中，高盛看好受惠規格升級趨勢的全新（2455）、上詮（3363），均建議「買進」，目標價分別上看793元及833元。

成交值前十名現兩極！大立光苦吞跌停 「這檔」ASIC股帶量飆天價

台股14日受美國通膨壓力升高、AI巨頭放慢前沿模型開發等因素衝擊，盤中一度重挫786.42點、最低下探45,398.43點，終場跌點收斂至322.33點、收45,862.52點，仍失守月線，成交值也大降至6,309億元。三大法人合計賣超497.03億元。成交值前十名個股呈現強弱兩極，其中，大立光（3008）苦吞跌停，創意（3443）卻帶量改寫天價，聯電（2303）、金居（8358）也同步走強。

外資流向轉趨觀望！法人曝後市「這些族群」有撐

上周國際金融市場遭遇國際油價上漲、美伊衝突再度升溫，以及美國通膨數據預期上升導致市場對本周聯準會利率會議即將登場等不確定因素，外資動向轉趨觀望，大多轉向賣超且亞股也普遍收跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。