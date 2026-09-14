一卡通票證公司發重訊 增資案因股東超額認購延長辦理期限

公開發行的一卡通（6033）票證公司14日發布重大訊息，董事會先前決議現金增資3億元原定於9月15日完成，但主要股東表達在原持股比率外再加碼認股之意願，原核定3億元增資額度供不應求，為因應協調主要股東間超額認購比例之需求，增資繳款截止日將延長至今年12月15日。

一卡通公司說明，115年度自7月1日起辦理增資3億元案，期間主要股東認股情況踴躍並積極表達認股意願，導致超額認購須延長增資繳款截止時間，以協調主要股東間之超額認購比例，同時令股東有足夠時間辦理增資事宜。

一卡通除票證業務外，旗下電子支付事業一卡通 iPASS MONEY用戶數已突破725萬，為全台主要電支品牌之一，服務面向全方位涵蓋交通、消費、繳費及轉帳等支付生態系。本次完成3億元增資後，將以2027年達成轉虧為盈為目標，有效運用增資款項，推動各項電支及儲值卡業務發展，以回報所有股東及用戶對一卡通的支持及期待。