三大法人連三賣再砍497億元！台股續挫322點 量能急凍至6,309億元

受美國通膨壓力升高、AI巨頭放慢前沿模型開發等因素衝擊，台股14日開低後賣壓急遽擴大，盤中一度重挫786.42點、摜破46,000點及月線，最低下探45,398.43點；隨後金融股買盤轉強，加上創意（3443）、聯電（2303）、貿聯-KY（3665）等部分電子要角逆漲抗空，帶動大盤跌幅收斂，終場集中市場指數下跌322.33點、收45,862.52點，跌破月線，跌幅0.69%，成交值大降至6,309億元；集中市場與櫃買市場合計上漲696家、下跌1,167家。三大法人連續第三個交易日賣超，再調節497.03億元。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超369.64億元，投信買超23.53億元；自營商賣超（合計）150.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超39.78億元、自營商（避險）賣超111.14億元。

盤面上，五大權值股漲跌互見，台積電（2330）下跌1.24%、收2,380元，失守季線；聯發科（2454）盤中一度翻紅、最高至4,650元，終場仍下跌0.55%、收4,560元，守住10日線；台達電（2308）持平收1,620元，鴻海（2317）逆勢上漲0.2%、收248.5元，日月光投控（3711）則下跌0.97%、收612元，權值股表現分歧，未能有效穩住大盤。

相較之下，金融股成為今日盤面最明顯的撐盤力量，13家金控全面收高，富邦金（2881）大漲3.7%、收154元居冠，永豐金（2890）、凱基金（2883）、第一金（2892）、台新新光金（2887）漲逾2%，國泰金（2882）、國票金（2889）、兆豐金（2886）、元大金（2885）也漲逾1%，金融族群成為大盤跌點收斂的重要支撐。金融股走強之際，市場目光也轉向央行17日利率決策，升息預期升溫成為盤面關注焦點。

此外，資安族群受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前將資安視為AI下一個關鍵應用，今日持續強勢表態，中華資安（7765）、驊宏資（6148）、安碁資訊（6690）、偉康科技（6865）、華經（2468）、邁達特（6112）連袂漲停，創泓科技（7714）漲逾5%，凌群（2453）、天鉞電（5251）、杭特（3297）也逆勢收紅。成為盤面一大亮點。

另一方面，光學族群則成為弱勢焦點。大立光（3008）9月1日盤中攻上7,995元歷史新高後股價轉弱，近期又遭歐系、美系外資相繼降評，14日進一步重挫跌停、收5,995元；同樣遭美系外資降評的玉晶光（3406）也同步亮綠燈，今國光（6209）（4142）、亞光（3019）等承壓。