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台積電下挫30元拉低台股322點跌破月線 富邦金領軍金融股逆勢抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股14日收盤下跌322.33點，跌幅0.7%，終場以45,862.52點作收，跌破月線，成交量萎縮至6,309億元。聯合報系資料照
台股14日收盤下跌322.33點，跌幅0.7%，終場以45,862.52點作收，跌破月線，成交量萎縮至6,309億元。聯合報系資料照

台股14日收盤下跌322.33點，跌幅0.7%，終場以45,862.52點作收，跌破月線，成交量萎縮至6,309億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌30元，跌幅1.24%。

台股今日開低後，科技股低接買盤不強，多頭未能守住月線，買盤轉進金融股富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、台新新光金控（2887）、永豐金（2890）、第一金（2892）及彰銀（2801）等股，今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、創意（3443）、金居（8358）、國巨*（2327）、台燿（6274）、頎邦（6147）、穩懋（3105）及聯茂（6213）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞科（2408）、大立光（3008）、華邦電（2344）、欣興（3037）、精材（3374）、友達（2409）、高力（8996）、藥華藥（6446）及景碩（3189）。

第一金投顧表示，美股殖利率持續走高，不利於科技類股評價；美國8月CPI公告後，市場押注9月FOMC利率決策會議聯準會升息機率來到九成，本周將迎來FOMC及日央利率決策會議，美股四巫日也將在周五進行結算，預期整體盤勢震盪將加劇，資金在會議之前或多呈現觀望；在加權指數回測月線，國際股市若無法止穩，則不排除指數再往季線去靠攏。短線操作，建議水位適當即可，靜待不確定性排除及指數方向表態。

群益投顧表示，指數破月線後，量縮收腳如留下影線，一定程度折射市場追殺意願相對偏低。晶片巨頭目前本益比明顯偏低；但日圓升值衝擊全球套息交易，以及主要工業國債券殖利率攀高對股市估值評價形成壓力。AI產業前景蒙塵形成估值重大風險待釐清，擇強守技術面短線應對。

富邦金 金融股 台股

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