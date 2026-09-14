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台股失守4.6萬點 金融股獲利題材發酵逆勢吸金
台股14日盤中震盪走低並跌破 46,000點大關，電子權值股普遍承壓，但金融族群在基本面獲利亮眼題材支撐下逆勢突圍，成為大盤資金避風港。
隨著各家金控近日陸續公布最新獲利數字，多家業者獲利續創歷史同期新高，帶動金融類股買盤湧入。即將揭曉最新8月獲利的國泰金（2882）盤中買氣熱絡，截至目前股價上漲2.71%，達113.5元，成交量突破1.25萬張。
盤面上多檔指標金融股同步走強，富邦金（2881）盤中大漲逾3.7%至154元領軍衝鋒，凱基金（2883）勁揚2.77% 達38.9元，華南金（2880）亦有1%以上漲幅。受惠於今年資本市場熱絡、利差維持穩健及保險業務動能強勁，金控整體獲利動能充沛，吸引防禦型與高殖利率買盤進駐，在震盪盤勢中展現抗跌力道。
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