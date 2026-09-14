台股跌點收斂大功臣！富邦金飆逾3%領金控撐盤 央行17日利率決策受矚

受美國通膨壓力升高、AI巨頭放慢前沿模型開發等因素衝擊，台股14日開低後賣壓急遽擴大，一度重挫786.42點、摜破46,000點及月線。不過，盤中金融股買盤轉強，富邦金（2881）翻紅大漲逾3%，第一金（2892）、國泰金（2882）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）及兆豐金（2886）同步走高，成為大盤跌幅收斂的重要支撐。

金融股今日最受矚目的仍是富邦金，早盤以146.5元開出後，買盤一路進場，盤中由黑翻紅並擴大漲幅逾3%，重新站回150元關卡、守穩5日線；第一金漲逾2%，國泰金重返10日線，永豐金、台新新光金及兆豐金也上揚逾1%。盤中富邦金、國泰金等多檔金控擠進大盤貢獻漲點前十名，連帶帶動群益台灣精選高息（00919）等金融相關ETF走強逾1%。

金融股走強之際，市場也將焦點轉向央行17日利率決策。央行將於17日召開理監事會議，在近期通膨壓力仍高的情況下，市場對升息可能性的討論升溫，使金融族群的利差題材重新受到關注。不過，升息對不同類型金控的影響並不一致，市場並非單純押注「升息＝金融股全面受惠」。

其中，銀行型金控若放款利率重定價速度快於存款及其他資金成本，較有機會受惠淨利差改善，兆豐金、第一金、華南金（2880）及合庫金（5880）等銀行比重較高的金控因此受到市場關注。

相較之下，壽險型金控雖可望受惠於新資金再投資收益率提升，但也同時受到債券評價、避險成本及資產負債配置影響，升息效應仍須視利率變化速度而定。

值得注意的是，金融股的長線投資需求也持續升溫。8月定期定額數據顯示，永豐金投資戶數單月增加28%至1.4萬戶，台新新光金增加23.6%，富邦金、中信金（2891）也維持雙位數成長，顯示金融股除了短線具防禦性，長線投資人持續布局的趨勢也未改變。

因此，在AI族群承壓、權值電子股重挫之際，金融股今日由原本的配角轉為盤面撐盤主力；市場一方面交易央行升息預期升溫，另一方面也反映金融股本身穩定股利與長線配置需求，成為台股劇烈震盪下值得觀察的資金落腳處。