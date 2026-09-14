台積電跌破季線 台股一度下跌786點 法人：FOMC 會議前夕買盤觀望

辛辛苦苦存下人生第一桶金，手握300萬元資金，究竟該如何做資產配置？在現今通膨與資產焦慮的環境下，年輕族群與換屋族常在「購屋置產」、「投資股票」以及「買車犒賞自己」之間猶豫不決。 房產專家馬湘琳指出，每種選擇背後換取的代價截然不同，如果這300萬元是個人或家庭的全部積蓄，千萬不能抱持孤注一擲的心態全數投入單一標的，首要之務是建立好財務防火牆，才能避免讓累積的資產變成生活的枷鎖。

2026-09-14 12:20