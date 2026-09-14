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台積電跌破季線 台股一度下跌786點 法人：FOMC 會議前夕買盤觀望
美股四大指數上周五全數收紅，以費城半導體指數（00830）上漲1.8%漲幅最高。不過台股14日開低震盪。盤中一度下跌786點至45,398點，跌破46K整數關卡，不過10時過後跌點明顯收斂。台積電（2330）盤中最低下跌30元至2,380元，跌破季線。
法人指出，受到國際油價上揚，升息預期升溫影響，FOMC會議前夕市場心態偏保守，且台股跌破短期均線，並回探月線，日指標高檔反轉走弱，衝擊大盤市場多方信心。9月16日FOMC會議召開等前夕，變數增加，買盤觀望，量能出現連日萎縮，動能缺乏影響台股表現。預期指數將於短期均線、月線間震盪，以消化外在利空變數。
法人指出，指數高檔震盪，操作策略上可加碼AI商機加持、營運展望正向與法人買超股；做多可留意AI伺服器相關、金融及資安股。本周觀察重點包括美國FOMC會議、台灣無人機展、台股法說會等。
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