2百萬與2千萬操作不同！專家點「別讓1次回檔賠掉4年積蓄」：財務自由2道坎

大多數的投資人，都是一邊工作領薪水，一邊將資金投入市場，以「有一天錢能為自己工作」為目標。

透過簡單的計算，至少可以算出資產報酬分水嶺，釐清現階段是該以提升本金部位為主，還是資產已經開始接手部分成長動力。

但跨過這條線，只是知道「你的錢跟你的人，誰賺得比較快」而已，你的投資邏輯跟風險意識，也得跟著換一套打法。

我們接著往下說：跨過第一條線之後，為什麼遊戲規則會慢慢改變。

在累積本金部位的時候，你每天想的是「今年能不能再多存點錢」，跨線之後你會發現，資產的漲跌就比你辛苦幹一整年還多。

這時你就要算，市場如果來個有感回檔，你會損失多少、白費我幾年的努力？

一樣舉例說明，假設你現在可投資資產2000萬，像去年關稅戰那樣兩天跌20%，那就是400萬。而你一年可以新增投入100萬，等於要四年的時間才能補血，你要能承受。

所以為什麼說，你的操作習慣可以完全沒變，可是它放在不同的資產規模上，後果天差地遠。

本金200萬的時候你重壓一檔看走眼，賠掉的可能是幾個月的薪水，痛一下就過去了。

本金到2000萬的時候，一次亂做賠錢，這賠掉的是你四五年的累積。市場回檔是常有的事，但人生可沒幾個四年可以重來。

所以這個階段，你的注意力要從追求報酬率，改到這幾件事上面：

你最大持股那一檔佔多少比重？ 你手上這些東西看起來很分散，但是不是都在同一個產業？ 你的槓桿有沒有疊在一起，房貸、質押、融資、槓桿型ETF加總曝險是多少？ 你的現金跟安全資產，夠不夠讓你在市場最慘的時候不用賣股票。

資產成長的第二道坎：資產成長的錢 跟得上支出與通膨幅度嗎？

一開始說的是你工作賺錢跟靠資產賺錢，哪個比較有效率，但真正會改變人生的是下面這個公式：把你家裡一年的核心生活支出，除以一個保守的提領比例。

提領比例就是你每年從這筆資產裡面拿出多少比例來花。

假設你家一年維持基本生活要120萬。用提領4%試算，就是3000萬，如果想保守一點，提領3%，那就是4000萬。

第一道跨入資產的基準線，之所以用6%計算，是還沒扣通膨的投資報酬率，但是第二道的3%～4%，是已經內含了你每年要跟著物價上調提領比例的「假設」。

先提醒，這是用美國20世紀的股債資料、特定的配置比例回測出來的參考值，跟台灣的物價水準跟市場結構不一樣，這個數字是拿來抓個大概，不是標準答案。

你也不要為了讓數字好看，把生活費壓到不像人過的日子，無法長期執行的都沒有意義。

跨過這個門檻代表什麼？代表你的核心生活，有機會不靠薪水也可以活得很好，就是你財務自由了。

但財務自由代表要辭職退休嗎？自由對你的意義，是工作這件事對你的意義，從非做不可，變成可以有選擇。

以前不得不加班、不得不通勤、不得不忍耐賣笑，現在你可以選工作、選客戶、選同事。

兩道門檻的意義

你把前面那個例子的兩件事放在一起看，感受會更明顯。一年加碼60萬，第一個門檻是1000萬。家裡一年花120萬，第二個門檻是3000萬。

用6%投報率加上他每年繼續投60萬去估算，從1000萬走到3000萬，大概要12年。

第一個門檻是你的錢開始接手工作，這一個門檻是你的錢可以完全養活你。

12年還滿久的，而且也是你最容易鬆懈的一段，因為薪水的影響力變低了，但資產成長的引擎還沒長大，你就會覺得自己好像卡住了，但努力也沒什麼感覺。

這一段路能不能維持足夠的成長曝險，就決定你這輩子跨不跨得過第二個財務自由的門檻。

說到這裡，你應該也能察覺到，每個人的收入不同、儲蓄率不同、消費習慣也不同，所以這兩道門檻的順序與難度也不同。

像是收入普通、但開銷大的人，第一個門檻很早就過了，但距離財務自由卻越來越遠。

另外，這兩個門檻都是會動的。你加薪、獎金變多、加碼投入更多，第一個門檻就往上移動，你會覺得自己怎麼越努力離終點越遠。

這不是壞事，它在告訴你，你的工作收入還是很可靠，資產成長引擎還在你身上。

但第二個門檻往後退就要小心了，大多數人在收入變高之後，房子換大間、時常會想要犒賞自己，所以年支出跟著噴出，所以第二個門檻也一路往上衝。

有些人賺了十幾年，財務自由離他反而比十年前更遠。這種狀況就不是要檢討投資，是你的生活越過越貴，花費成長速度比你存錢的速度快。

另外一部分的影響，是你什麼都沒做錯也會發生的，因為通膨，你今天用120萬過的日子，二十年後大概要180萬才過得到。

同樣的生活水準，財務自由的數字從3000萬變成4500萬。所以你就算跨過去了，也不能整組換成低成長的東西，因為你追的那個目標自己會往前跑，你太保守會跑輸給通膨。

跨過財務自由的基準線之後

投資的第一任務會再換一次，換成守住你剛剛拿到的那個人生選擇權，同時讓資產繼續跑贏通膨。

你會開始在意這幾件事：核心生活費有沒有一個穩定的來源，你會不會被迫在市場最低點賣股票，你的槓桿是不是還留著一些已經不需要的，還有會不會有哪一個單一事件能一次讓你重傷。

那是不是就該把股票全部賣掉換成債券？不建議。因為你這筆錢還要陪你走幾十年，通膨會一直在後面追你，你如果全部躲進低波動的資產，資產表面上不動，實際購買力每年在掉。

你會發現過二十年後怎麼錢越來越不夠花。

所謂的防守，是把那些已經沒有必要承擔的尾端風險拿掉。尾端風險就是機率很低、但真的發生就會把你打殘的那種事。但成長的部分要留著。

你想想看，本金很小的時候，你為了多爭取幾個百分點的報酬去承受波動，這件事划算，因為你最壞的狀況就是慢個幾年，你還有時間跟收入可以補。

但當你的資產已經足夠支撐你想要的生活，你還在拼那幾個百分點，付出需要打掉重來的代價，這兩邊根本不對等。

那你現在到底在哪一段？你回去可以很快算出來。

A是你過去三年實際投進市場的錢，加起來除以三。翻對帳單，不要憑印象，印象通常都會美化。 B是你自己的長期期望報酬率，扣掉稅跟費用之後的。 C是你家一年的核心生活支出，翻去年的帳，拿掉一次性的花費之後的數字，但雖然旅遊算是一次性費用，如果你每年都花很多錢去旅遊，這就得加回去。 D是你願意採用的提領比例。

A除以B，是你的第一個門檻，就是錢滾錢跟人賺錢誰速度快。C除以D，是你的財務自由門檻。把你現在的可投資資產放上去比一比。

如果兩個門檻都還沒跨過，你現在真正要花力氣的地方不只是選股，你要想辦法把A做大，就是提高你的收入，還有提高你每年投得進去的錢。

這個階段你的人力資本才是你最大的資產，人力資本其實就是你未來還能賺到的所有薪水加起來的價值。

你的本業能不能加薪、能不能多開一份收入，對你資產曲線的影響遠大於你這一檔賺三趴還是五趴。

同時維持足夠的成長曝險，不要提早進入領息模式，還有最重要的，不要歸零、不要被迫離場。

當然，學一些積極而且可靠的操作策略，可以大幅加速累積資產。

不管你處於什麼狀態，我都建議你不要只靠單一策略活著。任何一套方法都有它不適應的市況，你如果只有一把武器，一定會碰到它失效的那一年，而那一年剛好是你最需要它的時候。

不同策略互相cover，你才能在不同行情中都賺多賠少。去把那四個數字算出來吧。把數字都算出來以後，你會發現心裡會非常踏實。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你沒仔細算過的財務自由：從「錢滾錢」到「錢養你」的距離，還要走多遠？