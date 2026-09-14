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聯發科聯電金融翻紅 台股盤中跌點收斂拚收復月線

中央社／ 台北14日電
台股盤中聯發科、聯電和金融股翻紅，電子跌幅收斂。中央社
台股盤中聯發科、聯電和金融股翻紅，電子跌幅收斂。中央社

中東局勢混沌，AI模型巨頭釋出放緩產業發展看法，日韓股市挫跌，台股今天開低量縮震盪，最低45398點，下跌786點，盤中聯發科聯電和金融股翻紅，電子跌幅收斂，加權指數跌點收斂至300點左右，挑戰重返46000點關卡及收復月線約46027點。

10時43分左右，加權指數45843點，下跌341點，跌幅0.74%，成交值約新台幣3737億元，電子指數跌0.7%，金融指數漲0.19%，代表中小型股的櫃買OTC指數下跌0.4%。

權王台積電盤中2385元，跌1.03%，主要電子權值股台達電、鴻海、日月光投控小跌，記憶體族群南亞科跌3.5%，印刷電路板廠欣興跌2.3%，被動元件廠國巨挫1.5%，IC載板廠南電跌2.3%。

股價超過千元的高價股漲跌互見，大立光盤中鎖跌停5995元，玉晶光跌破千元，AES-KY、金像電千元失而復得，漢唐站穩千元，高價股力守「47千金」。

台新台灣中小主動式ETF基金經理人沈建宏表示，美國和伊朗衝突升溫，加上阿曼宣布伊朗和波斯灣國家原定針對荷莫茲海峽舉行的會談將延期，此外葉門戰火加劇，國際油價飆高突破每桶100美元大關，市場擔憂引發通膨升溫，美國聯邦準備理事會（Fed）升息機率拉高，加上AI模型巨頭籲關注AI發展風險，台股今天盤中震盪回檔，早盤跌逾700點，46000點關卡再度失守。

展望台股後市，沈建宏指出，持續關注本週美聯準會利率決策動向，以及美國公債殖利率對科技股評價和債市影響，類股仍正向看待AI供應鏈包括材料升級、電力革新、新設計等族群，以及光通訊關鍵零組件供應鏈、半導體上游材料與設備、美國設廠受惠股等。

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