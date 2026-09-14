聯發科聯電金融翻紅 台股盤中跌點收斂拚收復月線

大多數的投資人，都是一邊工作領薪水，一邊將資金投入市場，以「有一天錢能為自己工作」為目標。 透過簡單的計算，至少可以算出資產報酬分水嶺，釐清現階段是該以提升本金部位為主，還是資產已經開始接手部分成長動力。

2026-09-14 11:26