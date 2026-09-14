AI 巨頭喊放慢開發！資安需求仍不可或缺 「這5檔」逆勢漲停

全球AI產業出現新變數！三大AI領袖罕見呼籲放慢前沿模型開發，加上通膨疑慮推升升息押注，亞洲AI概念股14日早盤承壓；反觀輝達執行長黃仁勳日前點名資安將成為AI下一個關鍵應用，資金轉進具剛性需求的資安族群，展現強勁抗跌力道。

台股14日開盤走弱，隨台積電（2330）等權值股承壓，大盤跌點一度擴大至786.42點、探至45,398.43點，跌破46,000點及月線。在大盤急挫之際，資安族群逆勢突圍，成為盤面少數強勢聚焦。

早盤中華資安（7765）、驊宏資（6148）、安碁資訊（6690）、偉康科技（6865）、華經（2468）強勢漲停，邁達特（6112）漲逾6%，創泓科技（7714）漲逾5%，凌群（2453）、零壹（3029）漲逾4.5%；安控族群也同步走強，天鉞電（5251）漲逾5%，杭特（3297）、哲固（3434）等逆勢上漲，資金明顯轉向防禦性與剛性需求題材。

業界分析，AI發展正從過去的「對話模式」走向「行動模式」，企業對AI安全防護的要求同步升高。精誠（6214）資安策略總監陳勇君日前指出，AI風險可能從過去的「說錯話」，轉變為「做錯事」，因此企業需要強化AI行為的追蹤、稽核與衡量，並建立「惡意指令進不去、機敏資料出不來、異常行為被攔下來」的防護機制。

市場法人認為，即使三大AI公司領導人呼籲放慢最先進模型開發，AI運算與安全防護需求並未因此消失，反而可能推升資安及AI監控工具的升級需求。隨AI應用持續擴大，資安防護將成為AI基礎建設不可或缺的一環，也使資安族群除了短線具有資金避險效果，中長期仍有產業需求支撐。

中華資安（7765）總經理洪進福日前表示，受惠AI驅動資安需求，公司審慎樂觀看待全年營運雙位數成長目標，目前上網資安用戶數已提升至120多萬，並加速自研資安產品成長。

零壹(3029)則看好資安防護與AI基礎建設商機，憑藉代理逾60個品牌，布局IT基建、網路資安、雲地串接及AI數據等四大領域，持續挹注業績動能。