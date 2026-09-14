快訊

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 巨頭喊放慢開發！資安需求仍不可或缺 「這5檔」逆勢漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

全球AI產業出現新變數！三大AI領袖罕見呼籲放慢前沿模型開發，加上通膨疑慮推升升息押注，亞洲AI概念股14日早盤承壓；反觀輝達執行長黃仁勳日前點名資安將成為AI下一個關鍵應用，資金轉進具剛性需求的資安族群，展現強勁抗跌力道。

台股14日開盤走弱，隨台積電（2330）等權值股承壓，大盤跌點一度擴大至786.42點、探至45,398.43點，跌破46,000點及月線。在大盤急挫之際，資安族群逆勢突圍，成為盤面少數強勢聚焦。

早盤中華資安（7765）、驊宏資（6148）、安碁資訊（6690）、偉康科技（6865）、華經（2468）強勢漲停，邁達特（6112）漲逾6%，創泓科技（7714）漲逾5%，凌群（2453）、零壹（3029）漲逾4.5%；安控族群也同步走強，天鉞電（5251）漲逾5%，杭特（3297）、哲固（3434）等逆勢上漲，資金明顯轉向防禦性與剛性需求題材。

業界分析，AI發展正從過去的「對話模式」走向「行動模式」，企業對AI安全防護的要求同步升高。精誠（6214）資安策略總監陳勇君日前指出，AI風險可能從過去的「說錯話」，轉變為「做錯事」，因此企業需要強化AI行為的追蹤、稽核與衡量，並建立「惡意指令進不去、機敏資料出不來、異常行為被攔下來」的防護機制。

市場法人認為，即使三大AI公司領導人呼籲放慢最先進模型開發，AI運算與安全防護需求並未因此消失，反而可能推升資安及AI監控工具的升級需求。隨AI應用持續擴大，資安防護將成為AI基礎建設不可或缺的一環，也使資安族群除了短線具有資金避險效果，中長期仍有產業需求支撐。

中華資安（7765）總經理洪進福日前表示，受惠AI驅動資安需求，公司審慎樂觀看待全年營運雙位數成長目標，目前上網資安用戶數已提升至120多萬，並加速自研資安產品成長。

零壹(3029)則看好資安防護與AI基礎建設商機，憑藉代理逾60個品牌，布局IT基建、網路資安、雲地串接及AI數據等四大領域，持續挹注業績動能。

資安 漲停 黃仁勳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳點名資安與網路安全 零壹、精誠、宏碁資訊 沾光

AI三巨頭喊煞車 軟銀暴跌13% 晶片股日韓股都遭殃 分析師認為短空長多

力旺、晶心科賺AI資安財

AI大咖罕見喊踩煞車 台股開盤跌超700點、AI權值股有壓

相關新聞

2百萬與2千萬操作不同！專家點「別讓1次回檔賠掉4年積蓄」：財務自由2道坎

大多數的投資人，都是一邊工作領薪水，一邊將資金投入市場，以「有一天錢能為自己工作」為目標。 透過簡單的計算，至少可以算出資產報酬分水嶺，釐清現階段是該以提升本金部位為主，還是資產已經開始接手部分成長動力。

聯發科聯電金融翻紅 台股盤中跌點收斂拚收復月線

中東局勢混沌，AI模型巨頭釋出放緩產業發展看法，日韓股市挫跌，台股今天開低量縮震盪，最低45398點，下跌786點，盤中...

AI 巨頭喊放慢開發！資安需求仍不可或缺 「這5檔」逆勢漲停

全球AI產業出現新變數！三大AI領袖罕見呼籲放慢前沿模型開發，加上通膨疑慮推升升息押注，亞洲AI概念股14日早盤承壓；反觀輝達執行長黃仁勳日前點名資安將成為AI下一個關鍵應用，資金轉進具剛性需求的資安族群，展現強勁抗跌力道。

AI大咖罕見喊踩煞車 台股開盤跌超700點、AI權值股有壓

AI產業突然傳出「踩煞車」聲音，衝擊台股今（14）日開盤表現。加權指數早盤一度來到45472點，下跌超700點，顯示市場避險情緒升高。

AI疑慮衝擊電子權值股！台股開低一度急殺近690點 跌破46K及月線

油價回落緩解通膨疑慮，美股上周五全面反彈，三大指數終結連4日跌勢，費半更大漲1.81%；台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲1.22%、聯電ADR漲2.35%。不過，美國8月核心CPI月增高於預期，市場對聯準會升息1碼押注升至約86%，加上AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發速度，OpenAI執行長奧特曼也表示今年不會上市，亞洲AI概念股周一早盤承壓。

台股估震盪 關注中東變數、AI發展及美利率決策

美股11日反彈收高，不過中東衝突局勢加劇，國際油價上揚，美股期指今天早盤下挫，美國總統川普認為美國利率應該全球最低、人工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。