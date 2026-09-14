Fed 升息預期升溫 台股一度重挫近800點 台積電、聯發科、日月光承壓

美國通膨壓力揮之不去，市場押注聯準會（Fed）本周升息的機率升至八成以上，資金提前降低風險部位。台股今14日開低走低，加權指數一度下跌近800點來到45,398點；半導體指數同步下跌1.51%，台積電（2330）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）等權值股全面走弱。

美國上周五公布8月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，儘管符合預期，仍明顯高於Fed的2%目標。通膨降溫速度不如預期，使市場將本周升息1碼的機率推升至八成以上，焦點也轉向Fed升息後是否還會繼續緊縮。若美債殖利率進一步攀升，將壓縮高本益比科技股估值，成為AI及半導體族群短線主要壓力。

台積電早盤報2,385元，下跌25元、跌幅1.04%；聯發科跌勢較重，最低下探4,435元，早盤報4,475元，下跌110元、跌幅2.4%；日月光投控開盤下探599元，盤中回升至616元，仍下跌2元，電子股成為今日賣壓重心。

台積電第2季營收1.27兆元、稅後純益7,065.62億元，雙創新高，每股純益27.25元，毛利率67.7%亦優於財測高標。

聯發科第2季營收1,521.83億元，突破原財測高標，每股純益15.28元；第3季營收預估1,522億至1,598億元，季增幅度介於持平至5%，AI ASIC持續推進量產。

日月光第2季每股純益4.8元，8月營收822.47億元，連續兩個月改寫單月新高，主要受惠AI帶動先進封測需求。

今日半導體權值股下跌，主要反映Fed升息與科技股估值修正壓力，產業基本面尚未出現明顯轉弱訊號。