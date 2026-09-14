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海運市場美國線七漲 法人對族群後市維持正向看法
反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,662.18點，較前一周上漲2.01%，其中，美東線周漲1.5%、美西線周漲1.34%，歐洲線則周跌3.71%。分析師指出，遠洋線維持漲跌互見走勢，歐洲線連10周走跌，美國線則連七周上漲。
法人機構指出，貨櫃三雄8月營收均維持月成長，主要受惠運價走高及旺季需求支撐，展望未來，中國十一長假前出貨潮延續，加上亞洲港口壅塞及船舶周轉效率下降，有效運力供給偏緊，預期9月美線艙位及運價仍具支撐。此外，NRF最新上修9~12月美國進口貨量預估，各月均維持200萬TEU以上，第4季美洲線需求持穩。
由於運價約需2~4周反映至營收，9月漲價效益將部分遞延至第4季下，預估長榮、陽明及萬海2026年EPS分別為38.7元、年增22.3%，7.2元、年增48.9%，17.8元、年增59.5%。
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