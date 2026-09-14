AI大咖罕見喊踩煞車 台股開盤跌超700點、AI權值股有壓

AI產業突然傳出「踩煞車」聲音，衝擊台股今（14）日開盤表現。加權指數早盤一度來到45472點，下跌超700點，顯示市場避險情緒升高。

市場焦點集中AI權值股，台積電早盤報2385元、下跌25元；鴻海來到245元，下跌3元；聯發科則來到4480元、跌105元。大型電子權值股普遍承壓，也拖累大盤表現。

消息面上，Anthropic執行長Dario Amodei日前公開呼籲AI業者放慢最先進模型的開發速度，讓安全評估與監管機制有時間跟上，OpenAI執行長Sam Altman、xAI創辦人Elon Musk等人也表達支持，AI產業罕見對高速競賽踩下煞車。

市場人士指出，目前業者談的是放慢前沿AI模型能力開發，而不是直接削減資本支出，但在台股AI族群評價已高之際，消息仍引發市場重新檢視GPU、AI伺服器與資料中心需求成長速度，短線AI供應鏈恐持續面臨獲利了結壓力。