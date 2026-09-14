AI疑慮衝擊電子權值股！台股開低一度急殺近690點 跌破46K及月線

油價回落緩解通膨疑慮，美股上周五全面反彈，三大指數終結連4日跌勢，費半更大漲1.81%；台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲1.22%、聯電ADR漲2.35%。不過，美國8月核心CPI月增高於預期，市場對聯準會升息1碼押注升至約86%，加上AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發速度，OpenAI執行長奧特曼也表示今年不會上市，亞洲AI概念股周一早盤承壓。

台股14日開盤下跌174.11點、報46,010.74點，隨台積電領五大權值股全面走弱，大盤跌點一度擴大至近690點、探至45,499.06點，跌破46,000點大關及月線。所幸權值大軍隨後穩住陣腳，加上鴻勁（7769）、東元（1504）、中華電（2412）等攜手抗空，多空於45,500點至45,700點間拉鋸。友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）交投相對熱絡。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電（2330）開低25元、報2,385元，聯發科（2454）開4,475元、台達電（2308）開1,560元、鴻海（2317）開244.5元、日月光投控（3711）開599元。

類股方面，資訊服務、居家生活、數位雲端等漲幅居前，塑膠、光電、生醫、綠能環保、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股11日表現，集中市場指數下跌755.64點、收46184.85點，成交值7,233.77億元。三大法人賣超1112.59億元，其中，外資賣超892.70億元、自營商賣超（合計）302.02億元，投信買超82.14億元。

回顧上週，台股集中市場指數累計下跌366.28點、跌幅0.79%，周線止步連2紅翻黑，日均成交值降至8,065億元；三大法人賣超386.76億元，其中，外資賣超51.04億元、自營商賣超（合計）487.02億元，投信買超151.3億元。

法人指出，台股上周五收帶下影線黑K，雖有低檔承接，但跌破10日均線，且日KD、RSI同步向下，MACD紅柱縮小，短線多方動能轉弱，進入震盪整理。惟美股周五反彈、台指期夜盤大漲逾400點，有助台股守穩46,000點及月線支撐；本周Fed、日銀政策與中東局勢仍添變數，操作宜低接不追高，聚焦中大型AI權值股。