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AI疑慮衝擊電子權值股！台股開低一度急殺近690點 跌破46K及月線

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台股估震盪 關注中東變數、AI發展及美利率決策

中央社／ 台北14日電
台股短線力守月線約46025點及46000點支撐。聯合報系資料照
台股短線力守月線約46025點及46000點支撐。聯合報系資料照

美股11日反彈收高，不過中東衝突局勢加劇，國際油價上揚，美股期指今天早盤下挫，美國總統川普認為美國利率應該全球最低、人工智慧AI發展不應放慢。法人指出，中東局勢混沌、AI巨頭釋出應放緩產業發展看法，預期台股今天開高走勢震盪，短線力守月線約46025點及46000點支撐。

阿曼宣布伊朗和波斯灣國家原定針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）舉行的會談將延期，此外葉門戰火加劇，青年運動對沙烏地阿拉伯發動更多攻擊，國際油價走高。

美國聯邦準備理事會（Fed）本週將舉行會議決定利率動向，美國總統川普今天表示，不應該有任何國家的利率比美國還低，川普並表示，美國應該繼續確保AI產業發展的領先地位。

研究人員接連對人工智慧安全性提出強烈警告，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前呼籲，各家公司應調整放慢提升AI模型能力的速度，爭取時間管理風險。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（ElonMusk）罕見達成共識，表態支持阿莫戴放緩AI發展的提議。

美國勞工部11日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率維持在3.4%，市場分析美聯準會升息預期已提前反應，美股上週五反彈收高，道瓊工業指數上漲509.19點或0.98%，收52573.29點。標準普爾500指數上漲65.28點或0.86%，收7656.98點。

那斯達克指數上漲251.32點或0.96%，收在26333.04點，費城半導體指數上漲209.833點，或1.81%，收在11824.00點。

台指期夜盤收46588點上漲401點，台積電期貨夜盤收2434點上漲18點。在台指期淨部位，三大法人11日淨空單減少478口至7578口，其中外資淨空單增加1149口至8萬5067口。

台股11日收跌755.64點，為46184.85點，週線下跌366.28點。

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