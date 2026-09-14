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金融股躍避險寵兒

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股受到美國通膨數據不符預期等因素影響，行情趨於震盪之際，三大法人逢低掃貨，上周五（11日）當天大買逾1萬張的個股，幾全數集中在台中銀、第一金等金融股上，後續動向引發投資人高度注目。

台股上周五受美股前一日回檔影響，行情開低走低，新一波月線攻防戰登場。雖然全日外資賣超892億元，三大法人合計賣超再次突破千億大關、來到1,112.5億元的近期新高。

不過觀察三大法人進出，在大賣台積電、南亞科等AI股之餘，大力買超股價基期偏低、且這些股價仍穩守在月線之上的個股，包括陽明買超2.3萬張、台中銀買超2.1萬張，其它逾1萬張的還有第一金、彰銀、凱基金、兆豐金、合庫金、台新新光金、玉山金等。

進一步觀察買超逾5,000張的個股，還有中華電、國票金、長榮航、華南金、鴻準、華航、世紀*、遠東銀、永豐金等，股價基期偏低的金融股，占比來到三分之二，顯示金融股在今年獲利表現亮麗、明年配息能力佳，高現金殖利率的題材，吸引法人在大盤月線攻防之際，成為資金最佳避風港之一。

若再以上周來看，法人買超逾2萬張、同時股價也守住月線個股，包括友達、力積電、第一金、臺企銀、兆豐金、合庫金、陽明、日月光投控、中華電、上海商銀、凱基金、玉山金、華南金等13檔，金融股亦占八檔，顯示金融股中線投資價值已獲青睞。

永豐投顧副總曾信凱、台新投顧協理范婉瑜表示，隨上市櫃公司公布8月營收，整體突破6兆元大關後，預期法人圈將持續上修許多公司的今、明年每股獲利（EPS），也使得台股本益比正在持續滑落。

金融股 避險 三大法人

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