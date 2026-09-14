美日利率會議本周登場 台股三情境 五劇本應對

台股在美國通膨升溫中，行情上演月線保衛戰。隨本周聯準會決策會議（FOMC）、日銀（BOJ）最新利率決議接續登場，法人圈備妥三大情境、五套劇本來因應後市變局，預期行情震盪趨堅的機率較高，最佳情境是大盤將直接挑戰48,218點歷史新高。

面對本周FOMC、BOJ兩大央行利率會議登場，富邦、兆豐、台新、永豐、華南等多家大型法人機構近期連續召開內部會議，討論各種狀況，初步綜合包括五種變化球在內的三大情境。

情境一，FOMC、BOJ宣布各升息1碼，預估發生機率約50%。依二大央行說法、將再衍生二種變化：若FOMC此次偏向預防性升息，市場接受度將會最高、影響也最小，此時焦點將在BOJ上。

若BOJ對未來升息維持偏向鷹派，可能引發利差交易大舉退場，台股需留意外資動向，短線易出現震盪回測季線的疑慮；但若BOJ對未來維持鴿派說法，行情可望出現利空鈍化的走勢，在短線震盪後，短中線將上攻46K~49K。

情境二，FOMC宣布維持利率不變、但BOJ升息1碼，預期出現機率達40%。其中，若BOJ未來利率路徑維持鴿派，台股有望出現利空出盡的走勢，短中線上攻48K~50K，年底上攻50K~52K；但若BOJ說法展現鷹派，在日圓可能走升下，行情將呈震盪走勢、整理後再上攻48K。

情境三，FOMC、BOJ同步按兵不動，出現機率約10%。此時，日圓易走貶，日債殖利率走高，與美債利差出現收斂跡象，國際資金可能出現賣美債、買日債等反應，台股可能在短中線整理後，在基本面帶動下，才再次上攻。

兆豐投顧董事長留政鈺、富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，在情境二、且BOJ態度鴿派中，台股有望展開新一波科技股的PE（本益比）上修行情，除了先進製程、散熱、PCB、組裝等AI供應鏈外，包括非電族群的業績成長股、高現金殖利率的金融股，都將輪流擔任盤面上攻的要角。