聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／晶圓代工、光通訊 伺機買

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（11日）開盤下跌289點，終場以下影線黑K、下跌755點作收，收在46,184點，成交金額略增，其中，指數跳空開低持續盤下震盪，月線雖一度失守又收復，但收盤時，短期均線都遭跌破，短線技術面轉為整理格局。

統一投顧協理陳晏平表示，中東衝突加劇，推升國際油價站上百美元大關，加深市場通膨擔憂，使美債殖利率繼續攀高，拖累美股。台股儘管受惠台積電（2330）及聯發科（2454）8月營收創新高、出口數據連34紅等基本面利多支撐，然受美股回檔、油價飆漲與債市風暴等外部利空夾擊，短線仍須提防回測支撐，預期大盤月線之上震盪、類股輪動格局。

操作策略上，建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、銅箔基板、光傳輸、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股近日成交量萎縮，主要受升息的預期升溫使市場態度轉為謹慎，預計指數維持在高檔震盪，操作以逢低買進為宜，看好族群包括晶圓代工光通訊、金融股、功率元件、玻纖布等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，大方向上，指數仍是長線多頭排列，第4季持續墊高、不預設高點，但短線上，由於油價上升，本周美日央行開會以及中東戰事再起的利空干擾，盡量不追高，往低基期的族群去留意。

長線趨勢的半導體相關、散熱、高階POWER、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP等，這些都是未來有機會表現的產業。

晶圓代工 光通訊 基本面 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式犀利 多檔漲逾四成

台股下跌784點！00406A除息日逆勢爆逾20萬張大量 低接買盤湧入

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

台股本周先反彈後震盪 關注美利率決策與台指期結算

相關新聞

盤勢以守待變 壽險低接股吸睛

受中東危機影響，台股上周表現先強後弱。本周將有美、日、英以及台灣等央行將召開利率決策會議。由於美伊衝突再度升溫，伊朗再度封鎖荷莫茲海峽；同時間其側翼葉門胡塞組織已偷襲沙烏地阿拉伯紅海產油設施，導致沙國石油出口量驟降。

庫藏股護盤 3,817億上膛

台股近日在45,000點以上高檔震盪，個股表現分歧，本周將面臨46K關卡保衛戰。可成（2474）、力成等股價相對壓抑的公司陸續宣布買回庫藏股，預計本周起至10月上旬，計有35家公司，最多將動用3,817.3億元銀彈，進場買回17.1萬張，彰顯公司派偏多心態，期待提振市場信心。

一周盤前股市解析／晶圓代工、光通訊 伺機買

台股上周五（11日）開盤下跌289點，終場以下影線黑K、下跌755點作收，收在46,184點，成交金額略增，其中，指數跳空開低持續盤下震盪，月線雖一度失守又收復，但收盤時，短期均線都遭跌破，短線技術面轉為整理格局。

就市論勢／PCB 、先進封裝 能見度佳

7月底指數落底以來，台股反彈強勁，外資買盤明顯回頭，並同步回補台指期空單。儘管指數表現亮眼，但資金明顯集中大型權值股，「指數強、廣度弱」，代表市場信心尚在修復中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。