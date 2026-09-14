一周盤前股市解析／晶圓代工、光通訊 伺機買

台股上周五（11日）開盤下跌289點，終場以下影線黑K、下跌755點作收，收在46,184點，成交金額略增，其中，指數跳空開低持續盤下震盪，月線雖一度失守又收復，但收盤時，短期均線都遭跌破，短線技術面轉為整理格局。

統一投顧協理陳晏平表示，中東衝突加劇，推升國際油價站上百美元大關，加深市場通膨擔憂，使美債殖利率繼續攀高，拖累美股。台股儘管受惠台積電（2330）及聯發科（2454）8月營收創新高、出口數據連34紅等基本面利多支撐，然受美股回檔、油價飆漲與債市風暴等外部利空夾擊，短線仍須提防回測支撐，預期大盤月線之上震盪、類股輪動格局。

操作策略上，建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、銅箔基板、光傳輸、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股近日成交量萎縮，主要受升息的預期升溫使市場態度轉為謹慎，預計指數維持在高檔震盪，操作以逢低買進為宜，看好族群包括晶圓代工、光通訊、金融股、功率元件、玻纖布等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，大方向上，指數仍是長線多頭排列，第4季持續墊高、不預設高點，但短線上，由於油價上升，本周美日央行開會以及中東戰事再起的利空干擾，盡量不追高，往低基期的族群去留意。

長線趨勢的半導體相關、散熱、高階POWER、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP等，這些都是未來有機會表現的產業。