盤勢以守待變 壽險低接股吸睛

受中東危機影響，台股上周表現先強後弱。本周將有美、日、英以及台灣等央行將召開利率決策會議。由於美伊衝突再度升溫，伊朗再度封鎖荷莫茲海峽；同時間其側翼葉門胡塞組織已偷襲沙烏地阿拉伯紅海產油設施，導致沙國石油出口量驟降。

在俄烏戰爭方面，烏克蘭無人機上周已經打到3,000公里外俄羅斯主要油、氣產區的北極海周圍。烏國7月以來類似的打擊已導致俄羅斯國內缺油頻傳，全面停止在全球市占極大的柴油、航空燃料油出口；蝴蝶效應之下，美國柴油價格已衝新高，全球通膨隱憂在油價飆破百元關卡後，再度成為各國利率決策者的噩夢。

受通膨升溫以及AI投資資金龐大影響，全球金融市場資金環境趨緊、公債殖利率全面上揚。台股上周在OpenAI發表最新ChatGPT 6模型並喊出代理時代來臨的利多支撐下，上半場表現優異，但上周五受到油價突破百元關卡影響，多頭上攻的企圖再度被澆熄。

本周有輝達AI高峰會，此外，高通跟Meta也有新產品發表。在政治面上，18日是俄羅斯DUMA下議院選舉，下周24日還有川習會。從產業面來看，AI仍是科技業投資主軸，台積電（2330）8月營收交出佳績，2奈米台中廠擴廠進度加快；面對英特爾宣示1.4奈米將在2028年量產的進逼，台積電沉穩回應。

整體來看，隨著輝達Vera Rubin開始出貨，科技業基本面展望依舊良好，但以股價來看，上半年多已將各大CSP廠2027年上兆美元投資的榮景提前反應完畢，盤面短期間恐缺乏更上層樓的觸媒。

傳產部分，西方普遍認為，俄羅斯總統普丁在取得象徵性大選的橡皮圖章背書後將啟動徵兵，為支應人員、武器採購等資金需求，在原油產品銷量驟減情況下，催動油價上漲以及全面打擊烏克蘭穀物外銷能力來帶動黃、小、玉等穀物報價上漲，似乎成了俄羅斯近期啟動經濟戰的主要策略。

台灣能源、糧食多仰賴進口，面對此變局，受益族群不多；倒是歐洲在油價高漲情況之下，新能源車的持有成本已較傳統燃油車低三成，因此今年以來成為中國大陸電動車出口成長最快的區域。

台灣電動車目前只能觀察鴻海（2317）集團多年的布局，在陸系電動車打垮歐、美、日傳統百年車廠之下，隨著特斯拉Cybercab登場、UBER也加速布局無人駕駛車的趨勢下，該集團在電動車代工市場多年的布局，能否靠著年底與三菱汽車在紐、澳市場後發先至的合作案正式打開市場值得關注。

本周台指期結算，美股周五也面臨四巫日，加上中秋連假即將來臨，預期盤勢多頭急攻的機率低，以守待變，靜待各央行利率政策底定以及中東衝突降溫再說。

從資金面來看，資金大戶壽險業上半年獲利了結後，目前在等待時機回補。而以總市值除以總預估獲利來看，台股2026年對應的平均本益比約20倍，而以2027年獲利預估計算則只有16倍，評價對投資者仍有吸引力。

股市是壽險業資金的運用不可或缺的一塊，上周國壽公告揭露持有聚陽（1477）、勤誠（8210）、鈺太（6679）等個股超過5%，這些個股都是中線走勢偏弱、甚至破底，但中長線技術指標已在低檔且現金殖利率都不錯的個股，機構法人這種長線操作模式，值得投資人參考。

（作者是群益投顧董事長）