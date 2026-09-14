庫藏股護盤 3,817億上膛

台股近日在45,000點以上高檔震盪，個股表現分歧，本周將面臨46K關卡保衛戰。可成（2474）、力成等股價相對壓抑的公司陸續宣布買回庫藏股，預計本周起至10月上旬，計有35家公司，最多將動用3,817.3億元銀彈，進場買回17.1萬張，彰顯公司派偏多心態，期待提振市場信心。

根據CMoney統計，近期公告祭出庫藏股捍衛股價、仍在實施期限內，並扣除提前實施完畢的群光、威盛、超豐等上市櫃公司，主要包括三陽工業、燁輝、優群、鈺創、瑞儀、王品等35家。

以預計買回金額上限來看，現金流量充裕的可成砸1,187億元最多，鴻準939.9億元居次，再來依序為力成479.6億元、瑞儀316.1億元、三陽工業154億元、宏普93.9億元、晟德78.7億元、上緯投控73.8億元、佳邦60.5億元、大江60.4億元、美好證53.2億元亦居前段班。

觀察上述實施庫藏股的公司，以可成預計買回3.3萬張最大手筆，晟德2萬張、宏普1.6萬張、燁輝1.5萬張，力成、瑞儀、三陽工業均1萬張，至於鈺創、鴻準、光群雷、富強鑫都在5,000張以上。

法人指出，公司買回庫藏股可以減少流通在外股數，除提高企業內含價值外，也是經營團隊對外釋放公司派認為市價過低的訊號，在震盪的盤勢中有機會吸引價值型投資人進駐，建議操作時可多留意布局時點。