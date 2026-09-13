台股企業整體獲利仍好 法人：投資人可逢低布局、觀察47000點能否站穩

上周台股指數一度衝抵區間最高點，但攻勢未能延續，前高挑戰失敗隨後買盤轉趨保守，法人表示，企業整體獲利仍好，投資人可逢低布局，大盤則可以觀察47000點能否站穩。

凱基投顧表示，維持對台股中長期展望正向看法，未來兩個月投資策略上則建議採取逢回布局的方式，聚焦於輝達Rubin Ultra平台所帶動的新一輪硬體升級商機，包括散熱、電源供應器、銅箔基板、ABF載板、導軌及光通訊等族群；此外，隨著大型CSP積極擴展AI ASIC布局，自研晶片生態系的重要性持續提升，相關IC設計服務、先進封裝、高速傳輸技術供應鏈及測試介面，亦將是投資關注焦點。

永豐投顧指出，族群輪動上，塑膠、散熱與光學居強勢之首，三大法人則轉入IC封測族群持續買超；油價走強推升煉油與產品價差，但要留意這一波是油價與煉油價差行情，而非塑化本業需求，油價回落族群的支撐容易鬆動，弱勢方面，AI交換器與高速升級的需求並未轉弱，但組裝廠因其餘配料未到位、產能錯配，資通訊產品出貨動能確實受到壓抑，這是時程問題而非需求問題，電源供應器緊隨其後，AI電力題材前期累積漲幅最大、上週資金撤出最明顯屬於漲多回吐。

線型來看，台股季線與半年線持續上揚，中長期均線由上而下的多頭排列尚未遭到破壞，MACD 紅棒連日收斂、快慢線貼近但尚未形成交叉，顯示上漲動能減弱而非趨勢反轉，整體而言，上週以來屬於多頭趨勢中的高檔修正，中期格局尚未破壞。

永豐投顧表示，47000關卡與量能是否升溫是關注重點，量能若是持續縮小到6000億，整體市場資金不足，則後續可能重新站回關卡需要更多利多推動。此外，台股本益比隨著預期EPS不斷上修，以及8月公布營收許多AI相關類股優於預期，後續持續上修評等後，可預見本益比也將持續下修，目前在台股回落後本益比來到接近18相對低點，因此在盤整階段甚至是在上週五這樣的時間可以開始切進強勢類股，做中長期布局。

可關注核心AI供應鏈，並配置IC-封測相關族群，以因應未來封裝難度提升帶來的護城河以及利潤提升，再來可以布局對於殖利率相對不敏感低基期與低本益比的類股。本周指數區間看45000點至48000點。