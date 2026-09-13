PCB族群繼續飆？Panasonic二度喊漲 市場點名欣興、南電等7檔受惠

日商Panasonic傳出今年以來，二度全面喊漲PCB材料價格，大型法人機構表示，Panasonic本次調漲價格產品線由一般PCB、超低損耗高速傳輸PCB到IC載板材料均進行調漲，整體漲幅15~30%不等。

此前，Panasonic已於5月進行首次漲價措施，全面上調一般PCB、超低損耗高速傳輸PCB、CEM-3、FCCL材料產品價格，依照不同應用產品線，價格調幅也落在15~30%不等。

分析師指出，Panasonic本次價格調漲的主因，仍為原物料價格持續攀升所致，且輔材、能源及物流等成本維持高檔，因此進行成本轉嫁措施，顯現目前整體CCL產業仍受到原物料成本壓力，主要瓶頸仍以電子玻纖布為主，除高速傳輸使用的E glass外，載板原料T glass同樣吃緊，觀察目前LDK2高階布訂單持續提升之下，明年將有望成為下一個短缺的材料。

持續看好CCL產業後市發展，受益於新世代產品推升規格提升，在用量、價格將持續提升，預期台系供應商亦將於近期進行產品轉嫁措施，維持看好台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、南亞（1303）等供應鏈；此外，載板產業同樣受益於新產品規格提升，載板缺口逐步擴大下，漲價趨勢延續，維持看好包含欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）等供應鏈。