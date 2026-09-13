台股本周先反彈後震盪 關注美利率決策與台指期結算

美國8月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，因升息預期已部分提前反應，美股上周五反彈收高。法人表示，台股周一可望跟隨美股反彈，但美國聯準會利率會議、台指期結算及油價干擾，指數本周仍呈震盪格局。

原油價格維持100美元高檔、加上新出爐的通膨數據等，讓外界對美國聯準會升息預期持續升高，但股市前幾個交易日的震盪走勢已提前反應，美股上周五反彈收高。

美國道瓊工業指數終場上漲509.19點或0.98%，收在52573.29點；標準普爾500指數上漲65.28點或0.86%，收在7656.98點；以科技股為主的那斯達克指數上漲251.32點或0.96%，收在26333.04點；費城半導體指數上漲209.833點或1.81%，收在11824.00點。台指期夜盤上漲401點，台積電ADR上漲1.22%。

台股11日收在46184.85點，跌755.64點。三大法人合計賣超新台幣1123.72億元，其中，外資及陸資賣超892.7億元、自營商賣超302.01億元，投信買超70.99億元。

投顧法人分析表示，台股周一可望跟隨美股反彈，但本周美國聯準會利率會議、台指期結算及美國三巫日，加上地緣政治與油價變化干擾，指數震盪恐加劇。