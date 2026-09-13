快訊

解雇風暴／員工被訴重罪能開除？中科院踩紅線一路敗訴

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

聽新聞
0:00 / 0:00

台股本周先反彈後震盪 關注美利率決策與台指期結算

中央社／ 台北13日電

美國8月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，因升息預期已部分提前反應，美股上周五反彈收高。法人表示，台股周一可望跟隨美股反彈，但美國聯準會利率會議、台指期結算及油價干擾，指數本周仍呈震盪格局。

原油價格維持100美元高檔、加上新出爐的通膨數據等，讓外界對美國聯準會升息預期持續升高，但股市前幾個交易日的震盪走勢已提前反應，美股上周五反彈收高。

美國道瓊工業指數終場上漲509.19點或0.98%，收在52573.29點；標準普爾500指數上漲65.28點或0.86%，收在7656.98點；以科技股為主的那斯達克指數上漲251.32點或0.96%，收在26333.04點；費城半導體指數上漲209.833點或1.81%，收在11824.00點。台指期夜盤上漲401點，台積電ADR上漲1.22%。

台股11日收在46184.85點，跌755.64點。三大法人合計賣超新台幣1123.72億元，其中，外資及陸資賣超892.7億元、自營商賣超302.01億元，投信買超70.99億元。

投顧法人分析表示，台股周一可望跟隨美股反彈，但本周美國聯準會利率會議、台指期結算及美國三巫日，加上地緣政治與油價變化干擾，指數震盪恐加劇。

台指期結算 台指期 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股AI行情面臨關鍵考驗！市場不怕利率上揚 就怕一直上揚

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

台股重摔 三檔金融及高股息ETF逆勢奔新高

台指期 外資加碼空單

相關新聞

內外資逆勢加碼股抗震 聯發科、南亞科等各擁題材獲買盤力挺

投資人擔心美國聯準會（Fed）將於本周升息，台股高檔動盪，法人對台股轉為賣超。不過，統計顯示，聯發科、南亞科、華邦電、力積電等14檔個股受到內外資法人同步買超加持，抗震力強。

台積電9月16日除息秀拚快速填息 12月起外資股東可選擇美元股息

台積電2026年首季季配息7元，將於16日除息，並預計10月8日發放，該次為首度除息7元，法人看好股息相對現股2,410元的除息比率僅0.29%，填息相對難度低，每日漲跌幅度皆已超過除息比率。另外下次12月除息季配息時外資股東將可首度選擇美元股息。

南亞科小金雞 補丁科技周三登興櫃

記憶體大廠南亞科轉投資小金雞補丁科技將於16日登錄興櫃，每股參考價740元。補丁科搶攻AI記憶體商機，受惠客戶專案推進，今年上半年營收、獲利雙雙超越去年全年，每股純益達9.35元，挾成長動能挺進資本市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。