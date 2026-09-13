內外資逆勢加碼股抗震 聯發科、南亞科等各擁題材獲買盤力挺

投資人擔心美國聯準會（Fed）將於本周升息，台股高檔動盪，法人對台股轉為賣超。不過，統計顯示，聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）等14檔個股受到內外資法人同步買超加持，抗震力強。

依CMoney資料，內外資上周同步買超金額前14檔，包括聯發科、南亞科、華邦電、力積電、欣興、友達、臻鼎-KY、致茂、中華電、大量、愛普*、第一金、世界、聯詠等14檔個股。

在內外資都重金逆勢加碼的這14檔個股中，有12檔是電子股，包括七檔半導體股、兩檔電子零組件股，以及光電、其他電子、通信網路股各一檔；兩檔非電子股則是電機機械與金融股各一檔。這些個股股價表現不一，但普遍優於大盤0.7%的單周跌幅。

相形之下，三大法人上周同步賣超的台達電、緯穎、世芯-KY、華通、環球晶、光寶科、貿聯-KY等，股價單周跌幅從8%到13.5%不等。

三大法人上周同步買超最多的個股是聯發科，買超5,029張、金額達237.3億元，激勵股價單周逆勢漲3.8%。聯發科利多頻傳，8月營收創新高、與輝達全面升級合作夥伴關係、發行海外可轉換公司債（ECB）有近九成獲輝達砸35億美元認購、將推出新一代天璣旗艦晶片等。外資法人給聯發科的目標價大都超過6,000元，甚至上看萬元。

記憶體漲價題材受內外資同步肯定，南亞科上周獲得三大法人合計買超2.8萬張、約155.9億元，華邦電則獲買超4.6萬張、92.8億元。華邦電8月營收創歷史新高，南亞科則為50個月新高，法人預期營收將持續受惠於漲價效應。

成熟製程同樣受惠於漲價題材，力積電及世界上周也獲內外資買超加持。

在電子零組件族群中，則以印刷電路板（PCB）大廠欣興及臻鼎-KY最受法人青睞，上周股價分別上漲8.3%、6.9%。

另外，大量雖然歸類為電機機械股，但供應PCB設備，也受惠於AI伺服器商機，獲得內外資法人同步買超肯定。

在這些電子及類電子股中，唯一的金融股是第一金，獲得三大法人同步買進，上周股價漲4.2%。第一金前八月獲利創新高，且是長期存股族的最愛，也反映部分法人資金轉向高殖利率股。