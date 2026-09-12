安聯投信海外投資首席許家豪：利率迷霧未散 成長主線仍在

安聯投信海外投資首席許家豪表示，全球公債殖利率近期明顯攀升，美國30年期公債殖利率突破5%，日本與德國公債殖利率亦同步升至多年高點。然而，高殖利率背後所反映的是，市場一方面擔憂各國財政狀況，另一方面，歐洲經濟展現韌性、美國景氣仍維持擴張，也使殖利率上升帶有景氣回溫色彩。

事實上，高殖利率本身並不必然代表危機。真正值得關注的是，高利率是否與脆弱的金融結構同時出現。目前從企業獲利、就業市場及民間消費來看，美國經濟雖已降溫，但仍遠未失速。第2季經濟成長放緩更多反映庫存與外部因素影響，民間內需仍具韌性，第3季經濟表現亦有望維持正向成長。

美國8月整體消費者物價指數（CPI）核心CPI月升幅0.3%，高於市場預期的0.2%。許家豪表示，近期零售銷售數據轉弱，引發市場對消費降溫的擔憂。不過，這更像是成長動能回歸正常，而非需求崩壞。美國家庭資產負債表仍相對穩健，勞動市場則呈現「低招聘、低裁員、低流動」的觀望格局，顯示企業與勞工雙方仍保持謹慎。

另一方面，殖利率上升本身也在收緊金融條件。即便聯準會尚未進一步升息，實質利率已顯著提高，某種程度上已替央行達到部分政策效果，為未來決策爭取更多觀察空間。市場近期最大的分歧，來自AI相關主題。同樣一套數據，有人視為買進理由，也有人視為賣出訊號。這其實反映AI產業發展過程中的典型循環：投資增加、擔心泡沫、技術突破，再帶動新一輪投資。

儘管近期半導體及科技硬體類股因市場獲利了結及殖利率走勢而出現波動，但產業長期成長趨勢並未改變。從基本面觀察，目前AI仍明顯處於建設期而非成熟期。大型科技公司資本支出持續攀升，AI服務正從早期嘗鮮走向企業與個人更廣泛的導入階段，需求端尚未出現明顯過剩跡象。

值得注意的是，市場領導地位也正在發生變化。過去獲利焦點主要集中於雲端服務提供商，如今則逐步轉向半導體、先進封裝、高頻寬記憶體及相關設備材料等上游供應鏈。現階段AI產業最真實的利潤，仍主要存在於算力供應鏈。

近期科技股與半導體類股震盪加劇，但從資金流向來看，目前並未出現全面性去風險現象。市場波動主要集中於科技相關類股，而資金更多是在產業與風格之間重新配置。

同時，美國等權重指數自4月起便持續創高，甚至領先市值權重指數。這代表市場結構正在改善，行情正由少數大型科技股主導，逐步擴散至更多產業與企業。此外，近期修正也主要來自評價面的消化，而非獲利惡化。許多科技企業仍維持營收與獲利率同步增長，顯示基本面仍具支撐。

展望後市，有三項因素值得持續關注。首先是地緣政治風險。市場對衝突事件已逐漸鈍化，但仍可能反覆受到情緒干擾；其次是通膨。整體趨勢仍朝向下降發展，但黏性通膨與能源價格波動，仍可能造成階段性反彈；第三是美國期中選舉。歷史經驗顯示，市場通常在選舉前一段時間波動增加，但若經濟維持穩健，選舉前後往往有利市場重拾動能。

許家豪指出，面對高利率與市場波動，投資策略重點並非放棄成長，而是提高承受成長波動的能力。高利率環境不只是風險，也代表收益率重新定價的開始。相較過去零利率時代，投資人如今有更多元的資產配置選擇，也能透過債券與股息資產提高投資組合韌性。

在股票市場中，AI依然是最重要的長期成長主題，但投資焦點已從「有沒有AI故事」，逐步轉向「能不能把AI變現」。未來贏家與輸家的差距將取決於現金流、商業模式與實際獲利能力，而非單純題材熱度。此外，市場機會也不再只存在於科技產業。隨著景氣循環改善，金融、工業、基礎建設等受惠經濟復甦的產業獲利能力同步回升，科技以外的投資機會正逐漸增加。

許家豪表示，市場正從過去由少數科技巨頭獨撐大局逐步走向獲利廣度修復新階段。場邊資金仍然充沛，市場不缺燃料，缺的是信心。當夏季波動逐漸沉澱後，資金重新回補與產業輪動，仍有望支撐本輪多頭行情持續向前。