快訊

「拜金女」門檻再降？點鹹酥雞235元被嫌太多…友1句話她氣到自己買單

MLB／釀酒人20：0打爆紅人還戲弄對手 外野手菜鳥美技連裁判都騙了

道歉捐薪仍被罵翻！清大教授周卓煇「這原因」力挺高為元

聽新聞
0:00 / 0:00

8月出口創新高、AI 需求強勁 台股長線不看淡

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台灣8月出口達824億美元，創單月歷史新高，年增41%，其中資通訊產品出口年增42%、電子零組件出口年增58%，反映AI需求仍強勁。國泰世華銀行認為，AI硬體供不應求將維持台灣出口及景氣熱絡，台股長線仍不看淡，若總經面利空造成市場拉回，不失為布局機會。

國泰世華銀行表示，8月電子零組件出口額達322億美元，已逼近資通訊產品的331億美元，且年增幅高於資通訊產品。電子零組件涵蓋半導體晶片、記憶體、PCB及被動元件，目前供給均相對緊俏，後續展望仍強，預期電子零組件與資通訊產品成長動能可望延續，持續支撐台灣出口表現。

此外，國泰世華銀行指出，零組件缺貨及AI伺服器迭代，可能是近期資通訊產品出口增速放緩的原因，不過台灣五大AI伺服器代工商7、8月營收表現仍亮眼，較去年同期成長74%，目前尚未出現營收成長放緩情況，反映台灣資通訊產品出口成長仍有回溫空間。

出口 台股 國泰世華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI權值商品資金力挺！8月以來外資持續回補 躍居市場布局重心

電子零組件8月出口首破300億美元 年增58%創單月新高

8月出口五大市場 全面擴張

台股ETF夯規模躍進 整體達7.8兆元

相關新聞

8月出口創新高、AI 需求強勁 台股長線不看淡

台灣8月出口達824億美元，創單月歷史新高，年增41%，其中資通訊產品出口年增42%、電子零組件出口年增58%，反映AI需求仍強勁。國泰世華銀行認為，AI硬體供不應求將維持台灣出口及景氣熱絡，台股長線仍不看淡，若總經面利空造成市場拉回，不失為布局機會。

誰成升息風暴重災戶？台股本周跌最慘10檔 新代、華星光意外入列

受到油價持續上漲，美國生產者價格指數（PPI）年增幅5.4%，高於預估的5.3%，市場預期9月Fed升息機率提高至70%以上，使得台股本周終場下跌366.28點，跌幅0.78%，收46,184.85點。統計周跌幅排行中前十名，千金股新代（7750）入榜，矽光子/CPO概念股華星光位居第9名，周跌15.58%。

台股周線翻黑 誰還能逆勢狂飆？10檔周漲逾2成 這檔一周暴衝50%

台股11日重挫755.64點、驚險守住月線，累計一周下跌366點、跌幅0.79%，周線止步連2紅。在三大法人全周賣超397.9億元之際，盤面仍有部分具基本面支撐的中小型股逆勢走強。

台股外資狂砍！打46K保衛戰 國家隊即刻救援低接半導體股

油價高檔震盪、升息陰霾壟罩，台股昨（11）日在外資重砍892.7億元下，盤中一度下殺近千點至45,942點，所幸八大公股行庫為首的國家隊即刻救援，跌勢收斂留242點下影線，終場跌755點收46,184點，46K保衛戰開打。

大摩降評大立光、玉晶光 指出估值偏離基本面

蘋果最新推出的iPhone 18系列新品，為鏡頭供應鏈注入利多。然而，外資摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，市場對共同封裝光學（CPO）技術熱情過度燃燒，推升光學雙雄股價在一個月內大幅暴漲，估值已偏離基本面，調降大立光、玉晶光的投資評級。

CCL四強營運熱 搶AI商機將受惠漲價效益

人工智慧（AI）伺服器需求推升高階印刷電路板用量，帶動上游原料銅箔基板（CCL）產值，法人看好，台廠四家大廠台光電（2383）、台燿、聯茂與騰輝-KY積極爭取商機，伴隨漲價效益，下半年營運持續升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。