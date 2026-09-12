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8月出口創新高、AI 需求強勁 台股長線不看淡
台灣8月出口達824億美元，創單月歷史新高，年增41%，其中資通訊產品出口年增42%、電子零組件出口年增58%，反映AI需求仍強勁。國泰世華銀行認為，AI硬體供不應求將維持台灣出口及景氣熱絡，台股長線仍不看淡，若總經面利空造成市場拉回，不失為布局機會。
國泰世華銀行表示，8月電子零組件出口額達322億美元，已逼近資通訊產品的331億美元，且年增幅高於資通訊產品。電子零組件涵蓋半導體晶片、記憶體、PCB及被動元件，目前供給均相對緊俏，後續展望仍強，預期電子零組件與資通訊產品成長動能可望延續，持續支撐台灣出口表現。
此外，國泰世華銀行指出，零組件缺貨及AI伺服器迭代，可能是近期資通訊產品出口增速放緩的原因，不過台灣五大AI伺服器代工商7、8月營收表現仍亮眼，較去年同期成長74%，目前尚未出現營收成長放緩情況，反映台灣資通訊產品出口成長仍有回溫空間。
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