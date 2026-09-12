誰成升息風暴重災戶？台股本周跌最慘10檔 新代、華星光意外入列

受到油價持續上漲，美國生產者價格指數（PPI）年增幅5.4%，高於預估的5.3%，市場預期9月Fed升息機率提高至70%以上，使得台股本周終場下跌366.28點，跌幅0.78%，收46,184.85點。統計周跌幅排行中前十名，千金股新代（7750）入榜，矽光子/CPO概念股華星光位居第9名，周跌15.58%。

國際油價持續大漲，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽和紅海的供應路線都受到干擾，布蘭特原油一度衝上每桶110美元，加劇通膨擔憂，同時PPI指數月增0.4%，雖符合預估，但為三個月來最大增幅；年增幅5.4%，也高於預估的5.3%。

FedWatch顯示，Fed 9月升息預期提高至70%以上，帶動美國10年期公債殖利率突破4.9%，升至近三年最高，30年期公債殖利率創逾19年新高，為5.3%，2年期公債殖利率則升至4.5%。分析師表示，殖利率上升會壓低估值，提高企業經營成本，也會增加消費者的生活成本。

台積電股價和上周收盤價相同，仍收在2,410元，台達電跌勢較重，周下跌11.23%，收1,620元；聯發科周漲幅3.85%，收4,585元。股王信驊周漲2.37%，收17,885元。

統計本周跌幅前十名個股，扣除除權息、分割股，分別是合邦，下跌18.55%，新代17.39%、匯鑽科17.3%、富威電力16.62%、中光電投控16.42%、山林水16.19%、永擎15.98%、華星光15.58%、鴻呈14.9%。

值得注意的是，跌幅前十中有一檔千金股新代入榜，先前強漲的矽光子類股，華星光也在其中。華星光8月營收5.46億元，月增7.3%，年增37.5%，創下歷史新高，但股價創下658元波段高點後走弱。華星光上半年合併營收達24.82億元、年成長15.2％，稅後純益4.14億元、年增34.4％，每股純益2.91元，儘管前景展望佳，但高本益比股也開始出現修正。