台股周線翻黑 誰還能逆勢狂飆？10檔周漲逾2成 這檔一周暴衝50%

台股11日重挫755.64點、驚險守住月線，累計一周下跌366點、跌幅0.79%，周線止步連2紅。在三大法人全周賣超397.9億元之際，盤面仍有部分具基本面支撐的中小型股逆勢走強。

觀察本周漲幅前十名個股，特殊應用IC設計服務廠巨有科技（8227）以單周50.79%的漲幅奪冠，11日更收在漲停價239元。公司第2季營收約6.13億元、年增121.7%，單季EPS 2.59元；前8月累計營收12.63億元，年增73.17%，均受12奈米專案進入收成期及高速介面產品需求帶動。

巨有持續布局先進製程，市場關注其美系客戶高階製程design-in專案，以及12奈米以下專案後續的驗證、設計定案與量產進度。巨有並透過台積電設計中心聯盟、Synopsys IP／EDA生態系及日月光封裝測試合作，提供從IP整合、ASIC設計到量產的整合服務。

巨有董事長暨執行長賴志賢表示，上半年營運成果印證該公司在先進製程設計服務市場的競爭優勢，目前在手訂單水位維持高檔，對下半年度及全年度的營運展望持續樂觀。

被動元件廠光頡（3624）本周也大漲33.58%，11日同樣收漲停124.5元。基本面同步回溫，光頡8月營收3.67億元，月增4.41%、年增65.76%，再創單月歷史新高；第2季獲利1.31億元，較首季成長近五成，並由去年同期虧損轉為獲利。公司表示，AI（人工智慧）伺服器、高速網通及車用等應用需求改善，帶動高階精密電阻產品出貨；其中高頻電阻（ARF）去年已開始小量出貨，2026年出貨量可望較去年增加，並已導入SpaceX低軌衛星供應鏈，目前仍處於少量試作階段。

本周漲幅榜其餘個股同樣表現強勢，晟鈦（3229）周漲35.54%、浩宇生醫（6872）漲33.96%、全友（2305）漲33.06%、世紀*（5314）漲31.72%、旭然（4556）漲29.77%、霖宏（5464）漲28.20%、天瀚（6225）漲24.83%、律勝（3354）漲24.38%。值得注意的是，在大盤單周翻黑之際，漲幅前十名仍有多檔個股維持逾2成漲幅，顯示本周盤面雖受到法人調節壓力，個股行情仍維持明顯分化。