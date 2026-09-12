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大摩降評大立光、玉晶光 指出估值偏離基本面

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

蘋果最新推出的iPhone 18系列新品，為鏡頭供應鏈注入利多。然而，外資摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，市場對共同封裝光學（CPO）技術熱情過度燃燒，推升光學雙雄股價在一個月內大幅暴漲，估值已偏離基本面，調降大立光（3008）、玉晶光的投資評級。

不過，值得注意的是，大摩將大立光目標價由4,836元上調至7,100元，只是考量相關利多已逐步反映在股價，評級由「優於大盤」下調至「中立」。

大立光昨（11）日股價下跌60元收6,660元，與大摩目標價間有6.6%差距。截至昨日，大立光、玉晶光近一個月股價大漲，遠勝同期台股加權指數漲幅。為此，大摩雖同步上調兩家公司目標價，但考量股價漲幅已反映未來利多，評級因此雙雙下調。

大摩在報告中分析，大立光受惠iPhone年度新機發布，預期第3季營運將出現季節性復甦。因而8月合併營收達50.12億元，月增3%，為四個月最佳表現，預期9月出貨動能將超越8月。

不過，大摩認為，大立光目前股價已提前反映FAU全球市占率超過30%的預期，而相關業務最快要到2027年第2季甚至2028年才量產。

玉晶光同樣受惠iPhone 18 Pro及Pro Max導入可變光圈主相機，鏡頭均價提高可望帶動後續出貨與獲利表現，大摩將目標價由425元上調至910元。玉晶光昨日股價下跌10元，收在1,060元。

大摩 玉晶光 大立光

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