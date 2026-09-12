台股外資狂砍！打46K保衛戰 國家隊即刻救援低接半導體股

油價高檔震盪、升息陰霾壟罩，台股昨（11）日在外資重砍892.7億元下，盤中一度下殺近千點至45,942點，所幸八大公股行庫為首的國家隊即刻救援，跌勢收斂留242點下影線，終場跌755點收46,184點，46K保衛戰開打。

周線來看，台股漲至47,000點以上解套賣壓蠢蠢欲動，加上成交量一波比一波低，顯示高檔追價意願明顯不足，並隨國際股市再度拉回整理，單周留上影線並翻黑跌366點或0.7%，終止連二紅，成交量縮至4.2兆元。

三大法人昨日賣超1,112.5億元，其中外資擴大調節至892.7億元，光是台積電（2330）即賣超375.5億元、占比42%，聯發科、台達電、南亞科、世芯-KY、日月光投控遭提款83.7億至200.6億元不等。外資在台指期留倉淨空單增1,149口至85,067口。

投信隨抄底槓桿ETF及參與高股息ETF買盤同步進場，逆勢買超達82.1億元，連三買；自營商賣超302億元，7月29日以來最多；八大公股行庫逢低承接207.7億元，主要敲進台積電、世芯-KY、聯發科、南亞科、華邦電等半導體股。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，台股擁8月營收創高、出口連34紅等基本面利多，但面臨油價飆高及美債殖利率上漲等利空夾擊，短線恐陷月線保衛戰，密切關注美消費者物價指數（CPI）、聯準會（Fed）利率決策會議、台指期結算、富時指數生效等關鍵。

台股昨日開盤賣壓湧現，一度跌998點至45,942點並失守月線，中場過後低接買單進場，跌勢收斂，但收盤仍跌破10日線，回補9月7日多方缺口，成交量略增至7,622億元。

盤面權值股普遍收黑，僅廣達、中華電、南電，及富邦金、國泰金、台新新光金、元大金等表態撐盤，強勢股主要分布於具防禦特色的電信、金融、貨櫃航運、散裝航運、低基期傳產等。

大型金控持續受惠買盤力挺，股價大多展現抗跌力道，上市金融股指數盤中漲至3,559點創歷史新高，終場漲1.12%收3,555點，改寫歷史次高。