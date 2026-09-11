台股週線下跌366.28點 上市公司總市值151.02兆元

台股今天收在46184.85點，台灣證券交易所統計，較上週下跌366.28點，跌幅約0.79%，上市公司最新總市值新台幣151兆210.49億元，較上週減少1兆1772.41億元，減幅約0.77%。

證交所統計，產業別指數方面，本週漲幅以油電燃氣類指數上漲6.24%最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌6.57%最多。其他未含金融類指數下跌393.55點，跌幅約0.95%；未含電子類指數下跌11.39點，跌幅約0.04%；未含金融電子類指數下跌135.92點，跌幅約0.82%。

本週集中交易市場總成交金額為4兆2480.12億元，全體上市股票成交金額為3兆9281.06億元，各產業上市股票成交金額前3名，依序為半導體類1兆5382.91億元，占全體上市股票交易金額39.16%；電子零組件類9027.7億元，占比22.98%；電腦及週邊設備類3428.68億元，占比8.73%。

本週集中市場股票成交量週轉率為2.72%，成交量週轉率前3名產業依序為光電類 14.01%、電子零組件類7.23%、半導體類6.02%。

累計今年初開盤迄今共168個交易日，集中市場總成交金額為170兆132.77億元，市場日平均成交金額為1兆119.84億元，股票成交量週轉率138.68%，股票日平均成交量週轉率為0.83%。