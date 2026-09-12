ETN趨勢導航／元大ESG配息N 漲幅居冠

國際油價續揚引發通膨隱憂，美債殖利率居高不下壓抑科技股評價，台股本周隨市場追價動能縮減，自47,000點以上高檔拉回整理，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以元大ESG配息N（020038）漲幅4.41%居冠。

中東局勢持續動盪不安，國際油價飆破每桶100美元，加上美生產者物價指數（PPI）高於預期、美債殖利率上揚等，市場避險情緒增溫，台股本周回測月線關卡，統計集中市場單周跌366點或0.78%，終止連二紅，櫃買市場周線跌6.96點或1.72%，連二跌。

追蹤台股標的為主的19檔ETN中，有11檔打敗兩市大盤，元大ESG配息N受惠聯發科、聯電等成分股強勢收高，單周漲4.41%登上冠軍寶座，元大ESG高股息N、統一微波高息20N分別上漲3.95%、3.09%，居二、三。