一周熱門零股／0050、聯電、台積電 交投熱

台股本周焦點主要在國際油價突破100美元大關、聯準會可能升息等多空因素，帶動本周盤勢高檔震盪，投資人藉零股進場參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，與聯電等大型權值股為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、聯電、台積電、華邦電、元大台灣50正2、南亞科、國巨*、友達、主動統一台股增長，十檔標的交易量從3,099萬至830萬股，較上周增溫。

法人表示，美伊近期戰火再起，包括美國已經摧毀伊朗五艘油輪，以及攻擊哈格島部分設施，伊朗也向約旦美國空軍基地發射飛彈，美國總統川普表示，戰爭將在期中選舉後立即結束，不能讓伊朗擁有核武器，但目前國際原油價格已突破100美元大關，為7月24日以來新高，市場對中東供應中斷擔憂重新主導油價定價，後續相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。