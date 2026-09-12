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就市論勢／AI、電力供應鏈 聚光

經濟日報／ 杜欣霈（玉山中小型股基金經理人）

盤勢分析

台股9月以來持續高檔震盪，昨（11）日力守46,000點，近期加權指數雖然一度回升接近前高，但成交量回溫幅度不足且未能持續，電子權值股表現疲弱，難以支撐大盤，中小型股反彈力道更弱。

本周中東局勢動盪，導致國際油價再度跳升至每桶100美元以上，通膨疑慮擴大，加上近期市場本就有來自對美國利率政策態度的高度不確定性，讓市場資金轉趨觀望，流動性自然轉趨收斂。

在「弱宏觀經濟，強產業獲利」格局下，台股上市櫃股票成交動能不足，加深選股難度，目前到第4季仍維持區間震盪看法；以台股17至18倍預期本益比推出，大盤指數推估落在43,000~49,000區間可能性較大。

好消息是，第2季整體台股企業獲利持續繳出亮眼成績，尤其上市公司單季稅後純益創下歷史新高，反映AI需求強度超出預期。除AI相關產品出貨持續放量，供應鏈亦受惠產品組合優化及漲價效應，帶動ASP（平均售價）與毛利率顯著提升。從先進製程、AI伺服器、AI伺服器關鍵零組件到記憶體產業，AI相關供應鏈獲利進入加速成長階段。

投資建議

由於市場短線追價力道偏保守，在選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件、半導體建廠供應鏈/先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價有回落至合理水準個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。

電力 供應鏈 中小型股

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