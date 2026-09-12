聽新聞
0:00 / 0:00
就市論勢／AI、電力供應鏈 聚光
盤勢分析
台股9月以來持續高檔震盪，昨（11）日力守46,000點，近期加權指數雖然一度回升接近前高，但成交量回溫幅度不足且未能持續，電子權值股表現疲弱，難以支撐大盤，中小型股反彈力道更弱。
本周中東局勢動盪，導致國際油價再度跳升至每桶100美元以上，通膨疑慮擴大，加上近期市場本就有來自對美國利率政策態度的高度不確定性，讓市場資金轉趨觀望，流動性自然轉趨收斂。
在「弱宏觀經濟，強產業獲利」格局下，台股上市櫃股票成交動能不足，加深選股難度，目前到第4季仍維持區間震盪看法；以台股17至18倍預期本益比推出，大盤指數推估落在43,000~49,000區間可能性較大。
好消息是，第2季整體台股企業獲利持續繳出亮眼成績，尤其上市公司單季稅後純益創下歷史新高，反映AI需求強度超出預期。除AI相關產品出貨持續放量，供應鏈亦受惠產品組合優化及漲價效應，帶動ASP（平均售價）與毛利率顯著提升。從先進製程、AI伺服器、AI伺服器關鍵零組件到記憶體產業，AI相關供應鏈獲利進入加速成長階段。
投資建議
由於市場短線追價力道偏保守，在選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件、半導體建廠供應鏈/先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價有回落至合理水準個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。