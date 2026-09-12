CCL四強營運熱 搶AI商機將受惠漲價效益

人工智慧（AI）伺服器需求推升高階印刷電路板用量，帶動上游原料銅箔基板（CCL）產值，法人看好，台廠四家大廠台光電（2383）、台燿、聯茂與騰輝-KY積極爭取商機，伴隨漲價效益，下半年營運持續升溫。

輝達執行長黃仁勳近期證實，下一代AI伺服器平台Vera Rubin在6月全面量產，7月開始出貨，PCB與CCL供應鏈營運將增溫。

台光電公布8月營收201.4億元，月增4.8%，年增129.8%，營收單月首度突破200億元，主要受惠M9等高階CCL出貨逐步提高，公司對營運正向看待，預期新興的PTFE CCL混合方案在二年內影響皆有限，為客戶選擇方案之一，不會取代主流CCL方案。

台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，估未來一年將延續「全產全銷」態勢。

業界觀察，台光電PCB客戶未來二年擴產幅度持續大於高階CCL開出速度，近期PTFE討論，預期實際採用規模仍有限，主要是不同材料將連動產線的生產良率，業界仍需觀察。

聯茂8月營收50.44億元，月增6.2%，年增97.9%，創單月新高；第2季合併營收115.3億元，季增26.1%，年增29.9%，創單季新高；單季稅後純益12.79億元，季增約306.6%，年增204.2%，單季每股純益3.52元、上半年稅後純益約15.94億元，年增達110.5%，上半年每股純益4.39元，公司看好下半年營運持續走強。

騰輝強調，長期深耕產品組合優化，掌握高階應用市場需求，受惠全球AI伺服器市場快速擴張，高速傳輸材料訂單動能屢創新高，加上產品漲價循環效益持續發酵，營收規模擴大，高毛利產品占比拉升，量價齊揚。