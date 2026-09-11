外資提款892億元！友達遭砍10萬張 買超十大標的全收高、金融占8席

台股11日大跌755.64點、收46,184.85點，驚險守住月線，成交值7,219億元。外資大舉調節，單日賣超892.7億元，賣壓明顯放大；不過值得注意的是，外資買超前10名個股11日竟全數收紅，資金明顯轉向金融、航運及防禦型標的。

觀察外資買賣超前10名，買超榜由陽明海運（2609）買超近2.3萬張領軍，股價逆勢上漲2.41%，買超前10名中更有8檔金融股，包括台中銀（2812）、凱基金（2883）、合庫金（5880）、彰銀（2801）、台新新光金（2887）、玉山金（2884）、第一金（2892）及國票金（2889），股價全數上漲，其中彰銀、玉山金漲幅更達3.91%、3%。

此外，中華電（2412）也獲外資買超，股價上漲0.72%，成為11日相對抗跌的防禦型標的。整體來看，外資在大幅調節台股之際，買超標的明顯集中在金融、航運及電信股，與電子股遭大幅調節形成鮮明對比。

反觀賣超榜，友達（2409）成為外資11日提款最大標的，遭賣超10.18萬張，股價下跌3.21%，成交量更達51.79萬張；力積電（6770）賣超3.91萬張、股價跌3.81%，華邦電（2344）賣超3.12萬張、股價重挫4.46%，群創（3481）也遭賣超1.88萬張、下跌3.34%，賣壓集中於面板及記憶體族群。

除了個股之外，外資也同步調節多檔ETF，包括元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050），以及主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）及主動統一升級50（00403A），顯示11日外資不僅調節電子股，也同步降低部分台股ETF部位。

值得留意的是，賣超前10名中，元大台灣50反1股價反而上漲1.85%，主要是反向ETF特性所致；其餘個股及ETF則全數下跌。

從11日外資買賣超結構來看，市場出現明顯的資金重新配置。外資單日賣超892.7億元、電子與ETF成為主要調節對象，但買超前10名則幾乎由金融股包辦，且股價全數上漲，顯示在大盤急挫之際，外資資金操作明顯轉向相對防禦型標的。

三大法人11日合計賣超1,123.73億元，其中外資賣超892.7億元、自營商合計賣超302.02億元，投信則買超71億元。

資料來源：證交所