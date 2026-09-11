外資下重手！三大法人賣超近1,124億元 台股下挫755點周線翻黑

台股11日遭全球債市賣壓與升息疑慮夾擊，盤中一度重挫998.05點，跌破46,000點關卡、下探45,942.44點；美國公債殖利率逼近5%，加上油價走高加劇通膨疑慮，市場避險情緒升溫。所幸兆豐金（2886）、玉山金（2884）等金控股撐盤，加上貨櫃三雄領軍、部分散裝航運走強，收斂部分跌幅，終場集中市場指數下跌755.64點、收46,184.85點，驚險守住月線，成交值7,219億元；三大法人合計賣超1,123.73億元，賣超金額明顯放大。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超892.7億元，投信買超71億元；自營商賣超（合計）302.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超50.39億元、自營商（避險）賣超251.62億元。

拉回本周觀察，台股集中市場指數累計下跌366.28點、跌幅0.79%，周線止步連2紅翻黑，日均成交值降至8,065億元；三大法人本周合計賣超397.90億元。

其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.04億元，投信買超140.16億元；自營商賣超（合計）487.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超67.32億元、自營商（避險）賣超419.71億元。

盤面上，五大權值股11日全軍覆沒，成為大盤空壓主要來源。台積電（2330）下跌1.63%、收2,410元，失守月線，單檔即影響大盤跌點近317點；聯發科（2454）跌2.86%、收4,585元，跌破5日線；台達電（2308）跌3.28%、收1,620元，股價持續向下方年線靠攏；鴻海（2317）下跌1.2%、收248元，跌破月線與季線；日月光投控（3711）重挫4.92%、收618元，失守5日線與季線。

若觀察五大權值股本周表現，則呈現明顯分化。台積電本周股價回到9月4日收盤價，周線漲幅幾乎歸零；聯發科本周仍上漲3.85%，日月光投控也上漲5.1%；相較之下，台達電本周下挫11.23%，鴻海下跌3.12%，成為五大權值股中相對弱勢的兩檔。

值得注意的是，台股11日雖一度重挫近千點，終場跌幅仍收斂至755點，且月線暫獲守住，但市場結構明顯轉弱，集中市場與櫃買市場合計下跌家數達1,464家，遠高於上漲439家，另有17檔漲停、10檔跌停。在外資單日大舉賣超近900億元、自營商避險賣壓同步放大的背景下，短線盤勢能否止穩，法人後續籌碼動向將成為市場關注焦點。