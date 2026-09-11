台積電收低40元拉低指數下跌755點 金融撐盤擋不住大盤下探月線

台股11日收盤下跌755.64點、跌幅1.61%，終場以46,184.85點作收，成交量7,219億元；台積電（2330）收盤價2,410元，下跌40元，跌幅1.63%。

今日科技股承壓之下，大盤下探月線支撐，雖然金融權值股撐盤，但無法擋住科技權值股賣壓對指數壓抑，兆豐金（2886）、玉山金（2884）、華南金（2880）、永豐金（2890）、凱基金（2883）、台新新光金（2887）及合庫金（5880）合計上漲貢獻大盤約30點；台積電拉低大盤約317點之外聯發科（2454）、台達電（2308）及日月光（3711）投控合計下跌影響指數下滑108點

今日成交金額大且走高為：光頡（3624）、高力（8996）、鼎元（2426）、陽明（2609）、聯一光（3441）、光罩（2338）、研華（2395）、青雲（5386）及台勝科（3532）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科、台達電、世芯-KY（3661）、華新科（2492）、聯電（2303）、友達（2409）、日月光投控、華邦電（2344）及南亞（1303）。

群益投顧表示，美伊持續互襲油輪、能源設施，兩大油期突破100美元心理關卡，伊朗高官表示已為衝突升級做好準備，加劇通膨擔憂。市場對加倍回購美⻑債不買單，日圓升勢恐觸動平倉賣壓。大盤指數持續盤下量縮震盪，以下測月線支撐；不過，各期均線延續多頭架構不變，短線以技術性調整看待。

投資人關注美國今晚公布8月CPI，成為下周Fed利率決策關鍵；根據經濟學家預估，美8月CPI將月增0.4%、年增3.4%，剔除波動較大的食品和能源類別的核心CPI月增0.2%、年增2.4%。若數據高於預期將再提高升息機率，恐為股市及AI科技股帶來估值修正壓力。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，近期全球公債殖利率明顯攀升，美國30年期公債殖利率突破5%，日本與德國公債殖利率亦同步升至多年高點。然而，高殖利率背後所反映的是，市場一方面擔憂各國財政狀況，另一方面，歐洲經濟展現韌性、美國景氣仍維持擴張，也使殖利率上升帶有景氣回溫色彩。

殖利率上升本身也在收緊金融條件。即便美國聯準會尚未進一步升息，實質利率已顯著提高，某種程度上已替央行達到部分政策效果，為未來決策爭取更多觀察空間。

市場近期最大的分歧，來自AI相關主題。同樣一套數據，有人視為買進理由，也有人視為賣出訊號。這其實反映AI產業發展過程中的典型循環：投資增加、擔心泡沫、技術突破，再帶動新一輪投資。

儘管近期半導體及科技硬體類股因市場獲利了結及殖利率走勢而出現波動，但產業長期成長趨勢並未改變。從基本面觀察，目前AI仍明顯處於建設期而非成熟期。大型科技公司資本支出持續攀升，AI服務正從早期嘗鮮走向企業與個人更廣泛的導入階段，需求端尚未出現明顯過剩跡象。