上市櫃公司8月營收再締新猷 法人建議優先關注這幾檔

人工智慧（AI）需求強勁，帶動上市櫃公司8月營收再締新猷，法人維持台股中長期展望正面看法，建議優先關注創意（3443）、頎邦（6147）、川湖（2059）、台燿（6274）、禾伸堂（3026）、奇鋐（3017）等第3季營收達成率優於預期，且下半年營運動能續增個股。

大型本國投顧分析，上市櫃公司8 月營收延續強勁成長動能，年增率亦進一步擴大，顯示大型雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔及輝達（NVIDIA）新一代AI平台陸續量產閜，AI供應鏈需求持續擴張，成為推升企業營收創高的主要動能。

進一步觀察主要產業族群，以7、8月合計營收相較原先第3季預估值來看，科技族群符合或優於預期比重約70%，非科技族群亦達75%，顯示企業營運表現普遍優於原先預期。

在科技產業方面，法人指出，AI伺服器供應鏈仍是表現最佳族群，營收動能持續優於預期，被動元件、消費性IC設計及記憶體等與AI間接相關次產業亦維持明顯回溫跡象。

法人認為，顯示科技產業景氣不再僅由AI單一題材驅動，開始由AI投資循環逐步擴散至更廣泛的電子產業。

傳產族群則以工業自動化、餐飲及航空產業表現相對亮眼，整體第3季營收表現截至8月止仍維持正向趨勢。

檢視科技次產業營收達成率，以伺服器導軌族群74%表現最佳，其次為被動元件72%、散熱71%及銅箔基板71%。從產業結構來看，除AI伺服器需求持續擴張外，消費性電子、網通設備及部分半導體上游材料需求亦同步改善，顯示電子產業景氣復甦逐漸由點狀擴散至面狀。