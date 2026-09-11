台股震盪拉回免驚！法人看好這些AI族群後市有戲

近期台股走勢受到美國利率政策預期、中東地緣政治風險以及AI產業基本面等多重因素交互影響，市場呈現高檔震盪格局。台股11日開低走低，截至午盤下午一點整，盤中最低達45,942點，一度跌708點，跌破5、10日線，盤中跌勢略有收斂。

針對近期盤勢，加權指數雖維持於歷史高位附近整理，但成交量萎縮至7,000多億元水準，反映投資人觀望氣氛仍濃，追價意願相對保守。另外，先前市場一度因擔憂聯準會可能維持偏鷹立場而出現獲利了結賣壓，但從盤面觀察，AI供應鏈龍頭股，以及AI伺服器、先進封裝等相關族群，仍是推升大盤表現的重要力量。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，從資金流向來看，市場風險偏好已有回升跡象，資金重新回流至半導體、ASIC、高速傳輸、矽光子（CPO）、PCB、ABF載板及記憶體等AI核心受惠產業。整體而言，全球AI投資熱潮依舊是支撐市場的重要驅動力。

回歸基本面觀察，蕭惠中表示，近期全球AI晶片龍頭企業公布的財報與展望顯示，資料中心、雲端運算以及企業AI應用需求仍維持穩健成長，整體AI基礎建設投資並未出現放緩跡象。市場關注焦點亦逐步由AI軟體應用延伸至晶圓代工、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、高速傳輸與光通訊等硬體供應鏈領域。

蕭惠中指出，全球最完整且最具競爭優勢的AI硬體供應鏈仍集中於台灣，持續吸引國際資金高度關注。展望2026年，台灣科技產業獲利成長動能仍可望維持強勁，其中以半導體先進製程、先進封裝、ASIC設計服務、高速網通、高速傳輸、記憶體等產業最具成長潛力。在AI需求持續推升下，相關企業訂單能見度明顯提升，也成為支撐產業評價的重要基礎。