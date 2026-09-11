台股大跌 黃仁勳一句話讓資服股突圍、三檔飆漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周四在高盛科技大會上表示，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」，因程式碼遭利用的速度變快，修補漏洞的速度也必須跟上。黃仁勳此話一出，帶動資服股大漲，驊宏資、晉泰、華經盤中漲停，精誠一度觸及190.5元，創下歷史新高。

黃仁勳表示，AI模型讓程式設計自動化，正衝擊資安產業，但相對的，因為程式碼遭利用的速度越來越快，修復也須隨之加快。

9月1日時資安大廠 CrowdStrike 宣布與輝達合作，推出全新 AI 資安系統 SafeMind，其中防禦模型採用輝達 Nemotron 開放模型打造，並結合 CrowdStrike 的網路安全經驗和威脅資料進行了後訓練。輝達執行長黃仁勳當時指出，隨著 AI 加速導入資安領域，網路防禦將成為最耗費 AI 運算資源的應用之一。

更早之前，今年7月底輝達攜手其他創始成員，共同成立開放安全AI聯盟（Open Secure AI Alliance），輝達指出，正為開放安全 AI 聯盟貢獻開放模型、模型權重、資料，以及全新的 AI 代理執行框架研究，以加速開發新一代資安工具與技術。

黃仁勳的說法激勵資服股大漲，驊宏資、晉泰、華經盤中漲停，零壹、邁達特漲逾2%，精誠雖然僅小漲近1%，但股價一度觸及190.5元，創下歷史新高。