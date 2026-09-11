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AI重演網路泡沫歷史？兩大商機 凱基投顧：布局十大族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股AI熱潮聚焦兩大利多商機（凱基投顧/提供）
台股AI熱潮聚焦兩大利多商機（凱基投顧/提供）

市場近期頻頻出現「AI泡沫化」疑慮，隨著相關概念股屢創新高，投資人憂心是否重演2000年網路泡沫歷史。凱基投顧指出，從估值水準、貨幣政策環境及產業基本面觀察，目前AI產業雖有局部過熱現象，但整體仍與歷史泡沫末期存在顯著差異，這輪AI行情更可能處於科技革命的中段擴張期，與泡沫破滅仍有相當距離。

凱基投顧研究報告指出，回顧2000年網路泡沫及2007年房市榮景，最大共通點在於資產價格漲幅遠遠超越企業獲利成長速度，市場願意支付愈來愈高的估值溢價，導致股價與基本面逐漸脫鉤。其中，網路泡沫高峰期間科技股本益比相對盈餘成長比率（PEG）一度攀升至3.1倍，房市榮景期間相關類股PEG也達1.6倍，都顯示市場估值已明顯領先獲利成長。

目前AI產業龍頭企業如Nvidia、Microsoft及Broadcom等，不僅營收與獲利持續創新高，企業獲利上修幅度也與股價上漲趨勢大致同步。目前主要AI企業PEG約僅一倍，明顯低於歷史泡沫期間水準，反映現階段股價仍有企業獲利支撐，尚未出現典型泡沫特徵。

凱基投顧研究報告導入美股權威獨立研究機構Fundstrat觀點指出，Nvidia最新財報表現強勁，降低市場對AI交易的部分不確定性，並帶動其他AI相關類股同步走高。公司對明（2027）年營運展望高於市場原先預期，是財報後股價上漲的重要催化因素，AI需求與獲利能見度提升後，Nvidia有望重新成為科技股與美股大盤的重要上行推力。

從貨幣政策觀察，目前亦未形成泡沫破裂條件。歷史經驗顯示，不論是2000年網路泡沫或2007年房市泡沫，聯準會均曾大幅升息，將政策利率推升至高於中性利率超過6碼的限制性區間，導致流動性急速收縮，最終引發資產價格重估與市場修正。

然而，目前聯準會政策利率約為3.75%，仍低於市場估計4%至5%的名目中性利率區間，顯示整體金融環境尚未進入高度緊縮階段。此外，歷史上泡沫破裂前常見的美國公債殖利率曲線倒掛訊號，目前也尚未形成足以引發系統性風險的警戒水準。

判斷AI行情能否延續的關鍵，在於大型雲端服務供應商（CSP）資本支出動向，目前Microsoft、Amazon、Google及Meta等科技巨頭仍持續加碼AI基礎建設投資，帶動GPU、AI伺服器、網通設備及資料中心需求，並成為AI供應鏈獲利成長的重要來源。

凱基投顧指出，當AI投資無法有效轉化為營收成長，或應用普及速度放緩時，資本支出增速便可能見頂，因此若資本支出穩步成長，產業獲利仍有望支撐當前估值；反之，若投資轉趨保守，市場便可能重新評價AI產業前景。

凱基投顧維持對台股中長期展望正向看法，未來兩個月投資策略上建議採取逢回布局的方式，聚焦於輝達Rubin Ultra平台所帶動的新一輪硬體升級商機，包括散熱、電源供應器、銅箔基板、ABF載板、導軌及光通訊等族群；此外，隨著大型CSP積極擴展AI ASIC布局，自研晶片生態系的重要性持續提升，相關IC設計服務、先進封裝、高速傳輸技術供應鏈及測試介面，亦將是投資關注焦點。

凱基 網路泡沫 凱基投顧

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